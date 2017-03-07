ВОЗ: неблагоприятная экология убивает более полутора миллионов детей в год

1 миллион 700 тысяч детей умирают ежегодно от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды. Такие данные содержатся в докладе, опубликованном в понедельник Всемирной организацией здравоохранения.

Конкретно, каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет погибает из-за проблем, вызванных неблагоприятной средой обитания. Речь идет о загрязненном воздухе, пассивном курении, непригодной для употребления воде.

Согласно докладу, название которого можно перевести как “Унаследовать экобезопасный мир”, наиболее частыми причинами смертности детей от 1 месяца до 5 лет являются диарея, малярия и воспаление легких. По мнению экспертов, случаи заболевания этими болезнями можно значительно сократить, гарантировав доступ к чистой питьевой воде и безопасному топливу для приготовления пищи.

“Загрязненная окружающая среда особенно опасна для маленьких детей, – считает генеральный директор ВОЗ доктор Маргарет Чан. – Их формирующиеся органы и иммунная система, а также неокрепшие дыхательные пути, делают их особо требовательными к качеству воды и воздуха”.

Воздействие неблагополучной окружающей среды может начаться еще в утробе матери и привести к преждевременным родам. Если, взрослея, ребенок продолжает дышать загрязненным воздухом дома и на улице, то его шансы заболеть воспалением легких резко возрастают, как и вероятность во взрослой жизни постоянно страдать от таких респираторных болезней, как астма, сердечно-сосудистые и раковые заболевания, а также инсульт.

Доклад ВОЗ дает исчерпывающее представление о реальном воздействии неблагополучной окружающей среды на детское здоровье и продолжительность жизни.

— 570 000 детей до 5 лет погибают каждый год от респираторных заболеваний, прежде всего от воспаления легких (вызванного в том числе пассивным курением);

— 361 000 детей гибнут от диареи, причиной которой чаще всего становятся отсутствие чистой воды и приемлемых санитарных условий и средств гигиены;

— 270 000 детей умирают, не достигнув первого месяца жизни потому, что родились недоношенными из-за вышеперечисленных факторов;

— 200 000 детей не доживают до 5 лет из-за малярии и отсутствия государственной политики по ее предотвращению (в том числе мер по уничтожению среды размножения ее переносчиков и обеззараживания водоемов, откуда получают питьевую воду);

— 200 000 детей становятся жертвами несчастных случаев, таких как отравление или падение с высоты.

По словам экспертов ВОЗ, перед лицом такой статистики международному сообществу необходимо разработать скоординированную программу действий. В частности, следует продолжать усилия по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа и других загрязняющих воздух веществ. Врачи бьют тревогу, так как число случаев заболевания астмой среди детей до 5 лет не перестает расти. Сегодня этот показатель в мире составляет 11–14 %, причем 44 % случаев вызваны именно внешними факторами.

Источник: Euronews