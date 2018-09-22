Войти в тишину

Войти в тишину

Сентябрь 22, 2018

Если слушаешь людей достаточно долго, то человеческая становится знакомой, как океан, на берегу которого выпало жить. Шум голосов кажется привычным и родным, как голос прибоя, который в какие-то часы усиливается до рева, а в иные затихает до шепота. В этот круговорот вплетается и собственная , познаваемая и принимаемая через общий рисунок. Ты учишься читать «погоду», предсказывать направление ветра, ловить часы затишья и укреплять свой дом при первых признаках приближающейся бури.

Можно ли этому научиться? – Конечно! Счет написанных по теме книг начинается задолго до Писания и заканчивается сегодняшней магазинной полкой «о медитации», заставленной карманным форматом. И все они призывают к тишине – как источнику и практике сохранения равновесия.

Пришедшая на днях просьба о молитвенной помощи в исцелении от духовной боли заставила меня вновь сфокусироваться на теме молчания. Задуматься о нашем неприятии тишины, о том, насколько это состояние неестественно для современного человека (впрочем, примеры Ветхого Завета подробно демонстрируют, что и пару тысяч лет назад всё обстояло достаточно скверно).
Если подумать, человек всю жизнь бежит тишины. С одной стороны – на нас давит неутолимая жажда быть услышанными, замеченными, понятыми – принятыми другими людьми. С другой – страх и (зачастую буквальная) невозможность находиться наедине с собой, неумение или нежелание войти в общение с собственным внутренним миром. Между этими двумя полюсами мы и мечемся в поисках лекарства, а весь диапазон духовного опыта человечества направлен на то, чтобы примирить человека с самим собой и другими.

Не думаю, что маленькая статья способна даже приблизительно охватить проблему. Но кому это когда-нибудь мешало писать? (смех в зале) Давайте попробуем поразмышлять о тишине в отдельной рубрике. Как всегда, могу писать только о своем опыте и о том, что зацепило в той или иной ситуации. Лет (по сетевым меркам) у нас бесконечность, поэтому можно копить маленькие заметки, чтобы увидеть в итоге, куда приведет эта дорога.

Так вот…на днях говорила с человеком, который испытывал большую душевную боль. Друг просил о молитве словами, которые явно отражали измученность и опустошенность души. Чем? Не знаю, разговор не продолжился дальше просьбы, но то немногое, что было сказано, причинило мне глубокое беспокойство.

«Только ни внутреннее покаяние, ни исповедь  почему-то не дают душе освобождения. Причем, не за один какой-то факт, а за добрую половину жизни Вот такое самобичевание…»

Да, самобичевание. Душевная боль – жестокий погонщик. Жажда облегчения страданий толкает нас к немедленному действию. И мы выбираем разные пути и способы, позабыв, что порой самые логичные и даже рекомендованные средства на коротком отрезке времени – не лечение, а маскировка, временное отвлечение от боли – красиво раскрашенный пластырь там, где нужна упорная терапевтическая работа или даже срочная хирургическая операция с последующей реабилитацией. Но нам свойственно загонять себя в поиск срочного решения проблемы. И отсутствие немедленного ответа на духовные усилия считаем поражением и невозможностью исцелиться – ловушка перфекционизма.

Много лет назад я оказалась в очень тяжелой духовной ситуации, казалось, что на меня рухнул весь мир, и ничто не приносило облегчения. Беготня по отцам с духовными беседами, в поисках лекарства (которого не мог дать ни один человек), регулярная исповедь с бесконечным перечислением одних и тех же грехов и просьбами об исцелении, духовные упражнения, дававшие кратковременную эмоциональную накрутку, рефлексия в дневнике, анализ, книги – словом, ежедневная духовная битва с за себя …с собой. Выматывающая и беспощадная.

«Знаю, что мной сотворено всё плохое, что происходит со мной и во мне. Исправлять тяжело, пути не вижу, вокруг темно и пусто, в душе уныние и мрак. Живу «самоедом», виню во всем себя, пытаюсь укрепиться в вере. Борюсь, как могу. О физических последствиях и говорить не стоит. Если можете, молитесь обо мне, пожалуйста…»

Да, мой друг, вот именно так всё происходило и со мной. Это случается со всеми нами. В какой-то момент жизни осознаешь, что прожитая половина жизни «не удалась», есть понимание «как должно быть», есть даже осознание, что я, в сущности-то, хороший человек, умный и добрый, живущий во Христе…но почему-то ничего дальше не получается. Нет легкости, вдохновения, нет способности «просто жить», есть только огромная тяжесть и усталость…и страх. Страх не справиться, страх потерять себя, страх не найти выход.

Нужно остановиться!
Если , покаяние, активный поиск духовного пути не приносят облегчения боли, если духовное общение вызывает лишь тоску, попытки докричаться до Бога  лишь выматывают до каких-то новых глубин отчаяния и истощения разума – вот в этот момент нужно просто…остановиться.
Замолчать. Расслабиться…

– нужно войти в Тишину.

Заметьте, не пишу «сосредоточиться». Пока это невозможно. Для того чтобы сосредотачиваться и переходить в состояние тишины, необходимо его узнать, или, выражусь еще конкретнее, познать… в первый раз. А узнав, научиться в нём жить. Зачем? – чтобы дать Иисусу возможность вставить слово в бесконечный монолог о моих страданиях, а моей жажде исцеления, о моей боли.

Только замолчав, во внутренней тишине сердца можно расслышать тихий голос Бога. Этот Голос всегда с нами, просто вместе с Раем люди потеряли естественное умение слышать Любящего. Теперь умение слышать Бога требует почти нечеловеческих усилий, труда по преодолению мира вокруг себя, по утишению мира в себе, но связь не разорвана – Он сам восстановил её перекрестьем Креста. Не случайно именно об этом Иисус говорит на протяжении всего Пути, постоянно призывая нас слушать и слышать голос Бога: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною».

Конечно, слушать Слово можно по-разному. Способы всем известны и ни один не может быть выброшен из жизни христианина. Но, если мне будет позволено выбирать, то пребывание в молчании перед Богом – это огромное исцеляющее благо, которое не требует от нас ничего – только желания быть с Ним и…дисциплины.

О, появилось слово «дисциплина», значит, пора переходить к практической части. Мы все любим списки «10 способов достичь просветления», «5 путей веры»…и так далее – до бесконечности. У меня нет такого списка, да он и не нужен.

Разговор о тишине начинаю всегда одной и той же фразой: ̶«̶о̶т̶к̶л̶ю̶ч̶и̶т̶е̶ ̶м̶о̶б̶и̶л̶ь̶н̶и̶к̶»̶ «путь тишины начинается…с одной минуты» – и дальше все начинают переглядываться, подозревая подвох (смеюсь). Нет друзья, здесь нет никакого подвоха, только опыт и знание, насколько сложно прожить в присутствии Бога эту самую минуту по-настоящему. Сколько это требует готовности, сосредоточения, внутренней тишины, желания услышать…но повторюсь, все это…придет потом, а минута превратится в часы или дни. Но начинается все с первого шага.

В период острой душевной боли, тоски, темноты – начинать нужно с расслабленного молчания и спокойного дыхания. Скажете – ну вооот, начинается всякий дзен! Нет. Дыхание – это важнейший критерий состояния человека и самый мощный инструмент по контролю состояния организма. Именно тело не даст нам расслабиться: муки души, превращают его в оковы, перекрученные узлами мышечного напряжения, из которых очень  трудно выбраться. А ровное расслабляющее дыхание дает сигнал, что «все в порядке», снижает уровень гормонов стресса и позволяет начать контролировать психику. (Чтобы не расписываться на две медицинские страницы, рекомендую погуглить «диафрагмальное дыхание» или «дыхание при медитации», или мое любимое дыхание 4-6-8, а сама вернусь к Любимому).

У каждого из нас есть распятие или любимый образ, примите удобное положение, при котором вы сможете спокойно (без мышечного напряжения в теле) смотреть на Него. И просто…смотрите. Дышите ровно, спокойно и постарайтесь отключить желание говорить с Ним, сокрушаться, молиться, обещать исправиться – прекратите что-то «делать» и пытаться привлечь Его внимание. Оно и так ваше. Достижимый сейчас максимум – это почувствовать себя в Его присутствии и просто согреться, а призыв «я здесь, Господи, побудь со мной немного» – это манифестация нашей детской жажды любви, которую обращаем к Отцу.

Скорее всего, вы увидите, как сложно «ничего не делать» рядом с Богом, какое острое чувство дискомфорта возникнет внутри и как всё начнет мешать – особенно наш «богатый» внутренний мир. Можно почувствовать себя идиотом, можно столкнуться с чувствами, которые абсолютно черны и омерзительны. Дышите спокойно. Опыт отцов-пустынников не просто так записан, в наших переживаниях ничего нового. Все на свете достигается практикой и трудом. И решимостью.

И пониманием одной простой вещи: в этот момент я делаю именно то, о чем постоянно просит меня Иисус – нахожусь рядом с Ним – зацепитесь за эту фразу. В ней заключено море утешения. Вот, Господи, у меня ничего не получается сегодня: никакого покоя, радости, гнев, злость, похоть, раздражение, отчаяние…жуть какая, я так устала от чувства вины, от неудач, от самой усталости – но сейчас… сейчас я с Тобой, пришла к Тебе и знаю, что Ты не обидишь и не прогонишь, что Ты радуешься мне, что Тебе интересно быть со мной, что если я дам Тебе шанс, Ты обязательно…обязательно воспользуешься возможностью подлечить меня, ободрить и укрепить.
(неужели здесь надо приводить цитаты в доказательство, что Он вот такой?)

Минута тишины в Божьем присутствии – это шанс услышать Бога, позволить Ему делать со мной то, что Он хочет. Только в результате этого сотрудничества возникнет желание идти дальше, менять или не менять жизнь (и в какую сторону), возможно, вы решите обратиться за профессиональной психологической помощью, или начнете писать картины, или простите и забудете зло, которое вам причинили. Не знаю, что сделает в вашей жизни Иисус.  Важно, что общение с Ним (одним из вариантов которого является эта «минута») — это творение нашей жизни. Не лишайте себя этого бесплатного лекарства…
НО…как всякое лекарство, чтобы оно подействовало, необходим регулярный прием. Вот на этом мы зачастую и ломаемся. Зная о целительности той или иной духовной практики (ладно, уж молчу пресловутой ежедневной зарядке), мы с энтузиазмом покупаем книжки, идем на семинар, заряжаемся, как принято сейчас говорить, мотивацией, а что потом? После пары дней…духовная практика «закатывается под диван», где и пылится, вызывая смутные сожаления «эххх, вот надо бы…завтра пораньше встать и часок помедитировать».

Увы, дисциплина – самое противное слово на свете, а достичь духовного прогресса без нее не получится. И таким образом всё (в который раз) упирается в нашу решимость принимать или не принимать, делать или не делать. Поэтому…предлагаю самый простой выход – дайте Господу возможность заполнить Собой всего лишь каплю своего времени, но каждый день в течение месяца …сделайте первый шаг навстречу чуду и посмотрите, что получится.

А молиться, конечно, обо всех молюсь!
Да поможет нам Господь достичь святости…
Светлых выходных!

 

Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life

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