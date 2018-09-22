Войти в тишину

Если слушаешь людей достаточно долго, то человеческая боль становится знакомой, как океан, на берегу которого выпало жить. Шум голосов кажется привычным и родным, как голос прибоя, который в какие-то часы усиливается до рева, а в иные затихает до шепота. В этот круговорот вплетается и собственная боль, познаваемая и принимаемая через общий рисунок. Ты учишься читать «погоду», предсказывать направление ветра, ловить часы затишья и укреплять свой дом при первых признаках приближающейся бури.

Можно ли этому научиться? – Конечно! Счет написанных по теме книг начинается задолго до Писания и заканчивается сегодняшней магазинной полкой «о медитации», заставленной карманным форматом. И все они призывают к тишине – как источнику и практике сохранения равновесия.

Пришедшая на днях просьба о молитвенной помощи в исцелении от духовной боли заставила меня вновь сфокусироваться на теме молчания. Задуматься о нашем неприятии тишины, о том, насколько это состояние неестественно для современного человека (впрочем, примеры Ветхого Завета подробно демонстрируют, что и пару тысяч лет назад всё обстояло достаточно скверно).

Если подумать, человек всю жизнь бежит тишины. С одной стороны – на нас давит неутолимая жажда быть услышанными, замеченными, понятыми – принятыми другими людьми. С другой – страх и (зачастую буквальная) невозможность находиться наедине с собой, неумение или нежелание войти в общение с собственным внутренним миром. Между этими двумя полюсами мы и мечемся в поисках лекарства, а весь диапазон духовного опыта человечества направлен на то, чтобы примирить человека с самим собой и другими.

Не думаю, что маленькая статья способна даже приблизительно охватить проблему. Но кому это когда-нибудь мешало писать? (смех в зале) Давайте попробуем поразмышлять о тишине в отдельной рубрике. Как всегда, могу писать только о своем опыте и о том, что зацепило в той или иной ситуации. Лет (по сетевым меркам) у нас бесконечность, поэтому можно копить маленькие заметки, чтобы увидеть в итоге, куда приведет эта дорога.

Так вот…на днях говорила с человеком, который испытывал большую душевную боль. Друг просил о молитве словами, которые явно отражали измученность и опустошенность души. Чем? Не знаю, разговор не продолжился дальше просьбы, но то немногое, что было сказано, причинило мне глубокое беспокойство.

«Только ни внутреннее покаяние, ни исповедь почему-то не дают душе освобождения. Причем, не за один какой-то факт, а за добрую половину жизни Вот такое самобичевание…»

Да, самобичевание. Душевная боль – жестокий погонщик. Жажда облегчения страданий толкает нас к немедленному действию. И мы выбираем разные пути и способы, позабыв, что порой самые логичные и даже рекомендованные средства на коротком отрезке времени – не лечение, а маскировка, временное отвлечение от боли – красиво раскрашенный пластырь там, где нужна упорная терапевтическая работа или даже срочная хирургическая операция с последующей реабилитацией. Но нам свойственно загонять себя в поиск срочного решения проблемы. И отсутствие немедленного ответа на духовные усилия считаем поражением и невозможностью исцелиться – ловушка перфекционизма.

Много лет назад я оказалась в очень тяжелой духовной ситуации, казалось, что на меня рухнул весь мир, и ничто не приносило облегчения. Беготня по отцам с духовными беседами, в поисках лекарства (которого не мог дать ни один человек), регулярная исповедь с бесконечным перечислением одних и тех же грехов и просьбами об исцелении, духовные упражнения, дававшие кратковременную эмоциональную накрутку, рефлексия в дневнике, анализ, книги – словом, ежедневная духовная битва с за себя …с собой. Выматывающая и беспощадная.

«Знаю, что мной сотворено всё плохое, что происходит со мной и во мне. Исправлять тяжело, пути не вижу, вокруг темно и пусто, в душе уныние и мрак. Живу «самоедом», виню во всем себя, пытаюсь укрепиться в вере. Борюсь, как могу. О физических последствиях и говорить не стоит. Если можете, молитесь обо мне, пожалуйста…»

Да, мой друг, вот именно так всё происходило и со мной. Это случается со всеми нами. В какой-то момент жизни осознаешь, что прожитая половина жизни «не удалась», есть понимание «как должно быть», есть даже осознание, что я, в сущности-то, хороший человек, умный и добрый, живущий во Христе…но почему-то ничего дальше не получается. Нет легкости, вдохновения, нет способности «просто жить», есть только огромная тяжесть и усталость…и страх. Страх не справиться, страх потерять себя, страх не найти выход.

Нужно остановиться!

Если молитва, покаяние, активный поиск духовного пути не приносят облегчения боли, если духовное общение вызывает лишь тоску, попытки докричаться до Бога лишь выматывают до каких-то новых глубин отчаяния и истощения разума – вот в этот момент нужно просто…остановиться.

Замолчать. Расслабиться…

– нужно войти в Тишину.

Заметьте, не пишу «сосредоточиться». Пока это невозможно. Для того чтобы сосредотачиваться и переходить в состояние тишины, необходимо его узнать, или, выражусь еще конкретнее, познать… в первый раз. А узнав, научиться в нём жить. Зачем? – чтобы дать Иисусу возможность вставить слово в бесконечный монолог о моих страданиях, а моей жажде исцеления, о моей боли.

Только замолчав, во внутренней тишине сердца можно расслышать тихий голос Бога. Этот Голос всегда с нами, просто вместе с Раем люди потеряли естественное умение слышать Любящего. Теперь умение слышать Бога требует почти нечеловеческих усилий, труда по преодолению мира вокруг себя, по утишению мира в себе, но связь не разорвана – Он сам восстановил её перекрестьем Креста. Не случайно именно об этом Иисус говорит на протяжении всего Пути, постоянно призывая нас слушать и слышать голос Бога: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною».

Конечно, слушать Слово можно по-разному. Способы всем известны и ни один не может быть выброшен из жизни христианина. Но, если мне будет позволено выбирать, то пребывание в молчании перед Богом – это огромное исцеляющее благо, которое не требует от нас ничего – только желания быть с Ним и…дисциплины.

О, появилось слово «дисциплина», значит, пора переходить к практической части. Мы все любим списки «10 способов достичь просветления», «5 путей веры»…и так далее – до бесконечности. У меня нет такого списка, да он и не нужен.

Разговор о тишине начинаю всегда одной и той же фразой: ̶«̶о̶т̶к̶л̶ю̶ч̶и̶т̶е̶ ̶м̶о̶б̶и̶л̶ь̶н̶и̶к̶»̶ «путь тишины начинается…с одной минуты» – и дальше все начинают переглядываться, подозревая подвох (смеюсь). Нет друзья, здесь нет никакого подвоха, только опыт и знание, насколько сложно прожить в присутствии Бога эту самую минуту по-настоящему. Сколько это требует готовности, сосредоточения, внутренней тишины, желания услышать…но повторюсь, все это…придет потом, а минута превратится в часы или дни. Но начинается все с первого шага.

В период острой душевной боли, тоски, темноты – начинать нужно с расслабленного молчания и спокойного дыхания. Скажете – ну вооот, начинается всякий дзен! Нет. Дыхание – это важнейший критерий состояния человека и самый мощный инструмент по контролю состояния организма. Именно тело не даст нам расслабиться: муки души, превращают его в оковы, перекрученные узлами мышечного напряжения, из которых очень трудно выбраться. А ровное расслабляющее дыхание дает сигнал, что «все в порядке», снижает уровень гормонов стресса и позволяет начать контролировать психику. (Чтобы не расписываться на две медицинские страницы, рекомендую погуглить «диафрагмальное дыхание» или «дыхание при медитации», или мое любимое дыхание 4-6-8, а сама вернусь к Любимому).

У каждого из нас есть распятие или любимый образ, примите удобное положение, при котором вы сможете спокойно (без мышечного напряжения в теле) смотреть на Него. И просто…смотрите. Дышите ровно, спокойно и постарайтесь отключить желание говорить с Ним, сокрушаться, молиться, обещать исправиться – прекратите что-то «делать» и пытаться привлечь Его внимание. Оно и так ваше. Достижимый сейчас максимум – это почувствовать себя в Его присутствии и просто согреться, а призыв «я здесь, Господи, побудь со мной немного» – это манифестация нашей детской жажды любви, которую обращаем к Отцу.

Скорее всего, вы увидите, как сложно «ничего не делать» рядом с Богом, какое острое чувство дискомфорта возникнет внутри и как всё начнет мешать – особенно наш «богатый» внутренний мир. Можно почувствовать себя идиотом, можно столкнуться с чувствами, которые абсолютно черны и омерзительны. Дышите спокойно. Опыт отцов-пустынников не просто так записан, в наших переживаниях ничего нового. Все на свете достигается практикой и трудом. И решимостью.

И пониманием одной простой вещи: в этот момент я делаю именно то, о чем постоянно просит меня Иисус – нахожусь рядом с Ним – зацепитесь за эту фразу. В ней заключено море утешения. Вот, Господи, у меня ничего не получается сегодня: никакого покоя, радости, гнев, злость, похоть, раздражение, отчаяние…жуть какая, я так устала от чувства вины, от неудач, от самой усталости – но сейчас… сейчас я с Тобой, пришла к Тебе и знаю, что Ты не обидишь и не прогонишь, что Ты радуешься мне, что Тебе интересно быть со мной, что если я дам Тебе шанс, Ты обязательно…обязательно воспользуешься возможностью подлечить меня, ободрить и укрепить.

(неужели здесь надо приводить цитаты в доказательство, что Он вот такой?)

Минута тишины в Божьем присутствии – это шанс услышать Бога, позволить Ему делать со мной то, что Он хочет. Только в результате этого сотрудничества возникнет желание идти дальше, менять или не менять жизнь (и в какую сторону), возможно, вы решите обратиться за профессиональной психологической помощью, или начнете писать картины, или простите и забудете зло, которое вам причинили. Не знаю, что сделает в вашей жизни Иисус. Важно, что общение с Ним (одним из вариантов которого является эта «минута») — это творение нашей жизни. Не лишайте себя этого бесплатного лекарства…

НО…как всякое лекарство, чтобы оно подействовало, необходим регулярный прием. Вот на этом мы зачастую и ломаемся. Зная о целительности той или иной духовной практики (ладно, уж молчу пресловутой ежедневной зарядке), мы с энтузиазмом покупаем книжки, идем на семинар, заряжаемся, как принято сейчас говорить, мотивацией, а что потом? После пары дней…духовная практика «закатывается под диван», где и пылится, вызывая смутные сожаления «эххх, вот надо бы…завтра пораньше встать и часок помедитировать».

Увы, дисциплина – самое противное слово на свете, а достичь духовного прогресса без нее не получится. И таким образом всё (в который раз) упирается в нашу решимость принимать или не принимать, делать или не делать. Поэтому…предлагаю самый простой выход – дайте Господу возможность заполнить Собой всего лишь каплю своего времени, но каждый день в течение месяца …сделайте первый шаг навстречу чуду и посмотрите, что получится.

А молиться, конечно, обо всех молюсь!

Да поможет нам Господь достичь святости…

Светлых выходных!

Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life