Воспевать великие дела Божии в нашей жизни: два послания Папы Франциска к молодежи

Своей отвагой молодежь может сделать мир более человечным и менее жестоким: Папа Франциск обращается с такими словами к молодым людям всего мира в видеопослании по случаю предстоящих Всемирных Дней Молодежи.

«Дорогая молодежь, с живой памятью о нашей встрече на Всемирном Дне Молодежи 2016 года в Кракове мы встали на путь подготовки к следующему этапу. Если Богу будет угодно, он состоится в 2019 году в Панаме», — пишет Папа, выражая пожелание, чтобы встреча молодежи прошла в созвучии с Синодом Епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призваний». На этом пути молодым людям сопутствует Пресвятая Дева Мария. Богородица «не сидит дома, как ´девушка-диван´, в удобстве и безопасности, чтобы никто не мешал»: она отправляется к кузине Елисавете, движимая верой, потому что вверенная ей миссия касается не только ее одной:

«Как эта девушка из Назарета, и вы можете сделать мир лучше, оставить следы в истории, в вашей истории и в истории многих людей. Вы нужны Церкви и обществу», — утверждает Папа Франциск и просит молодых людей, чтобы своими мечтами и идеалами они «низвергли стены бездействия и открыли пути к лучшему миру, более справедливому и человечному, менее жестокому».

«Уверяю вас: вы не пожалеете», — говорит Папа в конце своего видеопослания, обращенного к молодежи.

Еще одно послание Папы Франциска адресовано молодым людям по случаю XXXII Всемирного Дня Молодежи, который будет отмечаться в епархиях в Вербное воскресенье. Его тема в этом году – «Сотворил мне величие Сильный».

Именно Дева Мария – пишет Папа – вдохновляет предстоящие Дни Молодежи начиная с этого года. Слова Пресвятой Богородицы, ставшие темой ближайшего из них, — это «революционная молитва», отметил Папа. Их произнесла «маленькая отважная женщина, осознающая свои пределы, но уповающая на милосердие Бога». Вся история Марии освещена верой, и ее гимн – «Величит душа моя Господа» — помогает нам понять, что Божье милосердие является двигателем истории, истории каждого человека и всего человечества. Когда Бог прикасается к сердцу молодого человека, он становится способным на грандиозные поступки. Великие дела, которые Господь сотворил в жизни Марии, свидетельствуют о том, что наша жизнь – это не бессмысленное блуждание, но паломничество, позволяющее посреди страданий и сомнений обрести полноту жизни в Боге.

Наша личная история, пишет далее Святейший Отец, не оторвана от прошлого, но является частью истории Церкви, которую Бог ведет посреди бурь. «Подлинный церковный опыт не похож на флешмоб», — пишет Папа, используя образ, близкий молодежи: флешмоб собирает людей в определенное время, а затем каждый идет своей дорогой, в то время как церковный опыт – это долгая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Память о вмешательстве Бога в нашу жизнь служит для того, чтобы мы почувствовали себя сотрудниками спасительного замысла Бога. Папа просит молодежь задуматься о том, как мы относимся к нашим воспоминаниям. Иногда хочется стереть прошлое, но Иисус в силах исцелить раны, превратив их в жемчужины. С другой стороны, нельзя накапливать воспоминания будто в виртуальном облаке: из воспоминаний следует извлекать урок. Это непросто, но необходимо для того, чтобы увидеть красную нить любви Бога, проходящую через всю нашу жизнь.

Пресвятая Дева Мария учит нас складывать события жизни в единое целое, создавая своеобразную мозаику. Папа советует юношам и девушкам задумываться в конце дня о хороших и плохих событиях, произошедших за это день, и отмечать их в «духовном дневнике». Папа подчеркнул, как важно хорошо знать Библию, читать ее и применять в жизни, как важно участвовать в Мессе и приступать к Таинству Исповеди. Святейший Отец обращает внимание молодежи на роль пожилых людей, свидетельство которых способно тронуть сердце. Молодым необходима мудрость стариков, подчеркивает Папа Франциск.

Память не означает привязанность к определенному историческому периоду, добавил Папа. Память – это умение признавать свои истоки и созидать будущее «с творческой верностью».

Мария, девушка из Назарета, пишет в заключение Папа Франциск, обрела тысячу ликов и имен во всем мире, чтобы быть ближе к своим детям. Папа напоминает о важных датах этого года, связанных с почитанием Богородицы: это 300-летие объявления Божьей Матери в Апаресиде и столетие Фатимских явлений. Святейший Отец желает молодежи «взращивать отношения дружбы» с Девой Марией и вместе с ней воспевать великие дела, которые Господь творит в нас и через нас.

Источник: Радио Ватикана