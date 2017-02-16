Восьмая глава постсинодального апостольского увещания «Amoris Laetitia»: комментарий кардинала Ф. Коккопальмерио

Как мы уже сообщали, в Ватикане состоялась презентация книги президента Папского совета по законодательным текстам кардинала Франческо Коккопальмерио «Восьмая глава постсинодального апостольского увещания ´Amoris Laetitia´».

Эта глава посвящена неканоническим ситуациям сожительства, и именно она вызвала наибольший интерес и больше всего вопросов. Основной из них заключается в следующем: не противоречит ли традиционной доктрине Церкви пастырская забота об отдельных людях, направленная на сопровождение, распознавание и интеграцию? Не ранит ли учительство Церкви подход к «израненным» семьям?

Кардинал Коккопальмерио объясняет в своей книге, что доктрина никоим образом не затронута: она сохраняется незыблемой и тогда, когда Церковь относится по-матерински к своим израненным чадам.

О возможности принятия Таинств разведенными, вступившими в новый гражданский брак, кардинал пишет следующее: «Церковь может допустить к Покаянию и Евхаристии верных, находящихся в незаконном союзе, если соблюдены два основных условия: они хотят изменить ситуацию и не могут этого сделать. <…> Именно это намерение является богословским элементом, допускающим отпущение грехов и причащение, повторяем, при условии невозможности незамедлительно изменить ситуацию греха». Означает ли это, что супружеская пара, находящаяся в неканонической ситуации, должна осознавать, что их союз незаконен, и хотеть изменить ситуацию? «Перемена здесь означает желание обращения, — отвечает на этот вопрос консультант Конгрегации вероучения монс. Гронки. – Это не значит вернуться к прежней ситуации, к тому же усугубляя вину, утверждает кардинал; не уточняется, означает ли это воздержание от супружеских отношений, как указано в 84 параграфе ´Familiaris consortio´. Речь идет об обращении. Таким образом, намерение сообразоваться со Христом делает допустимым, в силу этого намерения, принятие освящающей благодати в Таинствах. Это не противоречит учению о нерасторжимости, потому что не отрицается, что ситуация не соответствует Евангелию, и это не противоречит учению о покаянии и об освящающей благодати», — пояснил консультант Конгрегации вероучения.

Источник: Радио Ватикана