Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви решен, но здание полностью сохранит музейные функции, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вопрос решен», — сказал он.

При этом он отметил, что у собора останутся и музейные функции. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — пояснил Полтавченко. Он заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.

«Как работал [с точки зрения доступа], так и будет работать», — отметил губернатор. Он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет Церкви.

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова подтвердила ТАСС, что экскурсионная и просветительская деятельность в Исаакиевском соборе после его передачи епархии Русской Православной Церкви будет сохранена.

«С передачей Исаакиевского собора в управление Русской Православной Церкви храм не будет потерян для российской и мировой культуры, — подчеркнула она. — Экскурсионная деятельность, епархия официально заявляла об этом ранее, сохранится, средства от нее будут направляться на содержание и реставрацию собора. Просветительская деятельность также никуда не уходит из пространства храма». Родоманова отметила, что «официальных документов, подтверждающих передачу храма в управление Церкви, в Санкт-Петербургской епархии пока не получали».

Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству Петербурга с просьбой передать ей в пользование Исаакиевский собор летом 2015 года, тогда в просьбе было отказано. В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с запросом о передаче собора РПЦ в соответствии с принятым в 2010 году Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Аналогичное обращение в 2016 году было направлено и губернатору Санкт-Петербурга. «Епархия продолжает свидетельствовать о том, что ее позиция осталась неизменной: храмы, построенные для верующих, должны принадлежать верующим. И главное предназначение храма должно быть восстановлено», — сказала Родоманова.



О соборе

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов, это один из самых популярных туристических объектов Петербурга. В советские годы собор использовался как музей. Богослужения в нем были прекращены с 1928 года и были восстановлены лишь в 1990 году.

Более 20 лет здание используется совместно музеем и церковью, причем, по информации прихода Исаакиевского собора, в последние месяцы службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером.

В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошло ночное богослужение. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По оценкам дирекции музея-памятника «Исаакиевский собор», здание, являющееся одним из символов Санкт-Петербурга, требует постоянной, практически ежедневной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей.

Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий. В России он уступает по масштабу только храму Христа Спасителя, в Европе — соборам Св. Апостола Петра в Риме, Св. Апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.