Во время визита Папы Римского проезд в Вильнюсе и Каунасе будет бесплатным

Во время визита Папы Римского Франциска в Литву осенью в Вильнюсе и Каунасе планируется организовать бесплатный проезд в общественном транспорте.

Такое решение уже принято Вильнюсом, а Каунасский муниципальный совет рассмотрит это предложение на ближайшем заседании.

Вильнюс Папа Римский посетит 22 сентября: эта дата совпадает с Международным днём ​​без автомобиля, когда в больших городах и без того предоставляют различные льготы на проезд в общественном транспорте.

«Жителей и без того призывают в этот день бесплатно пользоваться общественным транспортом, так как в этот день Европа празднует Международный день без автомобиля. По этой причине городской совет уже ранее принял решения», — сказал BNS Александр Зубряков, советник мэра Вильнюса.

Каунас ранее решил бесплатно ездить на общественном транспорте каждый год в дни четырёх праздников. Один из этих дней — Международный день без автомобиля, но, принимая во внимание тот факт, что на следующий день состоится визит Папы Римского в Каунас, в горсовет было подано предложение о переносе льготного дня и бесплатный проезд в городских автобусах и троллейбусах предложить не 22-го, а 23-го сентября.

Папа Франциск посетит Литву с государственным визитом 22-23 сентября 2018 года.

Источник: DELFI.lt