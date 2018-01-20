Во время угрозы ракетного удара гавайский епископ преподал массовое отпущение грехов

Епископ Гонолулу Ларри Сильва (Larry Silva) преподал общее отпущение примерно 45-ти верующим в ответ на предупреждение о предстоящем ударе баллистических ракет. Об этом сообщает издание британских католиков Catholic Herald.

Сообщение о том, что в сторону американского штата летит баллистическая ракета, распространили на Гавайях рано утром 13 января 2018 года. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что сообщение было отправлено по ошибке.

Сразу после предупреждения епископ Ларри Сильва отпустил людям грехи. Это был первый раз, когда он совершил подобный обряд. В Церкви отпущение грехов одновременно целой группе людей допускается лишь в крайних случаях, таких как опасность или неминуемая смерть. Иногда оно практикуется в отношении солдат, идущих в бой, когда исповедь с глазу на глаз невозможна.

«Я не сторонник общего отпущения грехов, но на тот момент оно было уместно», ― приводит издание слова епископа Л. Сильвы.

Епископ находился в своей резиденции в Епархиальном центре святого Стефана в Канеохе (Kaneohe), когда в 08:07 по местному времени на телефоны гавайцев пришло смс-предупреждение о нападении на острова. «Угроза удара баллистической ракеты по Гавайям. Немедленно ищите укрытие. Это не учения», — сообщало оно. По некоторым сведениям, звуковое сообщение с аналогичным текстом появилось на телеканалах поверх обычной картинки.

Как рассказал епископ Л. Сильва, по его соображениям, до попадания ракеты оставалось от 15 до 20 минут. Первое, что он сделал, — попытался связаться с викарным епископом, однако тот не ответил.

Тогда Л. Сильва, одетый в штатское, направился в часовню Епархиального центра, где на тот момент проходила Св. Месса, собравшая девять кандидатов в постоянные диаконы и их жен. Когда он вошел в часовню, совершалось причастие.

«Я подумал: чем я смог бы быть полезным в данной ситуации?», ― рассказал епископ. По окончании причастия, не дожидаясь отпускной молитвы, он вышел на амвон и объявил, что даст всем общее отпущение грехов. Он также решил опустить предваряющее обряд специальное богослужение.

«Я просто подумал: надо с этим покончить», ― цитирует епископа Catholic Herald.

После краткого рассказа собравшимся о ситуации и то том, что он делает, епископ Ларри Сильва произнес над ними молитву отпущения грехов.

«Некоторые люди были явно расстроены. Я помню, как одна женщина плакала», ― рассказал Catholic Herald местный священник отец Марк Гэнтли (Mark Gantley). Он добавил, что после отпущения грехов собравшихся охватило чувство покоя.

Одна из сотрудниц Епархиального центра Ева Андраде (Eva Andrade) назвала отпущение грехов «самым сильным примирением», отметив, что этот опыт обогатил ее в духовном плане.

«В этот момент, когда вы находитесь на грани жизни и смерти, ваше сердце цепляется за это прощение. В тот момент все изменилось, и можно было реально почувствовать Божие присутствие», ― сказала она.

Затем епископ Ларри Сильва пригласил присутствующих позавтракать в столовой в самом безопасном здании на территории Епархиального центра ― бывшем особняке с толстыми бетонными стенами.

***

Первой о том, что сообщения не соответствуют действительности, сообщила Талси Габбард (Tulsi Gabbard‏), одна из депутатов, представляющих Гавайи в Палате представителей США. Через 9 минут после появления сообщений она написала в своем твиттере, что местные чиновники подтвердили ей, что никакой угрозы не существует. Вслед за этим аналогичные сообщения появились на сайтах гавайских СМИ, а также в твиттере местной службы по чрезвычайным ситуациям. В 08:25 власти штата разослали сообщение о том, что тревога ложная, по электронной почте. На то, чтобы отозвать сообщение, разосланное на телефоны, ушло 38 минут.

Ежемесячные учения по отработке возможной воздушной атаки практикуются на Гавайях с декабря — они начались после того, как президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын стали обмениваться угрозами применить ядерное оружие. Как отмечает New York Times, на то, чтобы достичь американских островов, у запущенной из Северной Кореи ракеты ушло бы примерно полчаса; у жителей Гавайев было бы примерно 12 минут на то, чтобы найти укрытие.

Губернатор Гавайев Дэвид Иге (David Ige) принес извинения жителям островов за случившееся и назвал инцидент «недопустимым».

Источник: Rublev.com