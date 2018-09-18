Во Львове состоится презентация последней книги Любомира Гузара «О грехах и добродетелях»

В рамках Форума издателей во Львове 23 сентября состоится презентация книги Блаженнейшего Любомира Гузара «О грехах и добродетели», сообщает УНИАН со ссылкой на «Католицький Оглядач».

Книга «О грехах и добродетели» вышла в свет в сентябре в харьковском издательстве «Фолио». Это последняя книга духовного лидера украинских греко-католиков, которую он написал в конце своего земного бытия.

Издание рассчитано на людей разного возраста – всех, кто интересуется вопросами морально-этического плана, проблемами человеческих отношений, психологией личности и социальной психологией.

Презентация состоится с участием составителей книги, представителей Украинской Греко-Католической Церкви и детей-художников, которые создали иллюстрации.