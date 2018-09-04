Во Львове началось заседание Синода епископов Украинской Греко-Католической церкви

В воскресенье, 2 сентября 2018 года, Литургией в Архикафедральном соборе Святого Юра во Львове началось заседание Священного Синода епископов Украинской Греко-Католической Церкви. Об этом сообщает сайт Львовской архиепархии УГКЦ.

Богослужение возглавил предстоятель УГКЦ Верховный архиепископ Святослав Шевчук в сослужении Апостольского нунция на Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти; архиепископа и митрополита Львовского Игоря (Возняка) и других епископов — членов Священного Синода Украинской Греко-Католической Церкви.

Как отметил Блаженнейший Святослав во время проповеди, нынешняя центральная тема Синода посвящена Слову Божьему и катехизации.

Епископы рассмотрят, как проходит в УГКЦ обучение и провозглашение слова Святого Евангелия, насколько украинские греко-католики черпают из Слова Божьего для своей повседневной жизни и живут им, насколько они знают и умеют молиться, знают и придерживаются ли нравственных и духовных основ христианской жизни. Члены Синода обсудят также, как проходит обучение катехизису, есть ли при приходах катехитические школы. Насколько хорошо в Церкви подготовлены катехитические программы.

Синод УГКЦ будет проходить во Львове и Брюховичах в течение десяти дней и завершится 12 сентября 2018 года.