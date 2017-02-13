Во Фрибурге прошли мероприятия, посвященные первой годовщине встречи в Гаване

12 февраля 2017 года в Университете города Фрибурга (Швейцария) прошли торжественные мероприятия с участием председателя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха и председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, посвященные первой годовщине исторической встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе.

Мероприятия были организованы благодаря содействию Швейцарской епископской конференции, епископа Лозанны, Женевы и Фрибурга монсеньора Шарля Мореро и Института экуменических исследований Фрибургского университета. Они открылись пресс-конференцией в Зале Сената, в ходе которой митрополит Иларион и кардинал Курт Кох ответили на вопросы швейцарских средств массовой информации, касавшиеся значения годовщины Гаванской встречи.

Митрополит Иларион, в частности, подчеркнул, что отмечаемая ныне дата дает возможность осмыслить значение этого исторического события, обсудить его первые плоды и поговорить о дальнейших перспективах православно-католических отношений. Митрополит Иларион и кардинал Кох отметили важность ежегодного проведения подобных мероприятий как действенного стимула для развития взаимодействия между православными и католиками в свете положений Совместной декларации, подписанной Предстоятелями двух Церквей 12 февраля 2016 года в Гаване.

В Актовом зале университета состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали многочисленные иерархи и священнослужители Римско-Католической Церкви, Московского Патриархата, иных Поместных Православных Церквей, а также протестантских общин. В заседании, в частности, приняли участие митрополит Швейцарский Иеремия (Константинопольский Патриархат), представитель Константинопольского Патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмесский Иов, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Русская Зарубежная Церковь), епископ Австрийско-Швейцарский Андрей (Сербская Православная Церковь), католический епископ Лозанны, Женевы и Фрибурга Шарль Мореро, представитель Московского Патриархата при Всемирном совете церквей протоиерей Михаил Гундяев и многие другие. Вел собрание бывший ректор Фрибургского университета профессор священник Гвидо Фергаувен.

С приветственным словом к собравшимся обратились епископ Лозанны, Женевы и Фрибурга Ш. Мореро, митрополит Швейцарский Иеремия и государственный советник кантона Фрибург Мари Гарнье. Епископ Ш. Мореро от лица Швейцарской епископской конференции приветствовал гостей, поблагодарив за выбор Фрибурга как места празднования первой годовщины Гаванской встречи, давшей новый импульс православно-католическому диалогу. Митрополит Иеремия отметил важность усилий, которые прилагают Константинопольский Патриархат и Русская Православная Церковь для развития межхристианского диалога во исполнение слов Спасителя «Да будут все едино» (Ин. 17. 21). Иерарх особо остановился на успешном опыте тесного взаимодействия между христианами различных исповеданий в Швейцарии. Празднование первой годовщины встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска, по словам митрополита Иеремии, напоминает о необходимости вместе трудиться ради преодоления разделений на пути к единству. Советник М. Гарнье, в свою очередь, отметила, что избрание Фрибурга, являющегося местом встречи языков, культур и различных религиозных традиций, в качестве места празднования первой годовщины встречи глав двух Церквей глубоко символично.

С основными докладами на торжественном заседании выступили кардинал Курт Кох и митрополит Волоколамский Иларион.

В своем выступлении митрополит Иларион подчеркнул, что встреча в Гаване является исторической не только потому, что это первая в истории встреча Патриарха Московского и всея Руси и Римского епископа, но и потому, что она стала видимым выражением достигнутого в последнее время высокого уровня взаимного доверия, открывающего новые исторические перспективы для православно-католических отношений. Сознательно организованная «вдали от старых споров “Старого света”», она должна предопределить собой многие решения двух Церквей и повлиять на развитие международных и общественных отношений. Председатель ОВЦС отметил, что тема мученичества как «семени христианства» в прошлом и настоящем занимает центральное место в Совместной декларации, подписанной год назад. Чтобы свидетельство православных и католиков в современном мире было достойным свидетельства мучеников Востока и Запада, до конца оставшихся верными Христу и в Нем достигших единства, они должны «братски соработничать для возвещения Евангелия спасения», как отмечает Совместная декларация. Митрополит Волоколамский Иларион особо остановился на примерах сотрудничества двух Церквей за прошедший после встречи в Гаване год.

Кардинал Курт Кох также отметил исторический характер встречи на Кубе – острове, который, по словам Папы Римского Франциска, является местом пересечения Севера и Юга, Востока и Запада, где преодолеваются культурные и политические барьеры. Встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла внесла большой вклад в преодоление еще существующих разделений между православными и католиками. Кардинал представил подробный анализ Совместной декларации как, прежде всего, пастырского документа, обладающего ви́дением вселенского масштаба. Помимо собственно межцерковной проблематики декларация освещает проблемы, которые сегодня волнуют христиан и всех людей доброй воли: преследования исповедующих христианство в разных странах мира, религиозная свобода, солидарность с бедными, роль молодежи, миссия Церкви в современном мире. Отмечая открывающиеся после Гаванской встречи перспективы, кардинал К. Кох выделил три направления: общее почитание святых, развитие культурного сотрудничества и межцерковное взаимодействие по наиболее актуальным темам. Кардинал, в частности, перечислил ряд совместных культурных проектов, уже осуществленных или намеченных к реализации.

В завершение торжественного заседания перед собравшимися выступил швейцарский хор «In illo tempore» под управлением Александра Траубе. В исполнении хора прозвучали духовные сочинения православных и католических композиторов прошлого и настоящего: Томаса Луиса де Виктории, Хуана Серерольса, Франческо Сориано, Василия Титова, митрополита Волоколамского Илариона и Александра Траубе.

По случаю праздничных мероприятий была представлена новая книга митрополита Илариона, только что опубликованная на немецком языке, – «Малый катехизис Православной Церкви».

Источник: Служба коммуникации ОВЦС