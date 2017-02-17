Во Франции принят «закон кляпа» против сайтов в защиту жизни

Во Франции принят «закон кляпа» против сайтов в защиту жизни

Февраль 17, 2017

Французский парламент принял закон о «препятствиях к добровольному прерыванию беременности», который распространяется на интернет-сайты, в том числе католические, предлагающие женщинам альтернативы аборту. На французских государственных сайтах можно найти лишь информацию, относящуюся к абортам, причём на их страницах никогда не говорится о ребёнке, эмбрионе или плоде, но только о «содержании» беременности. Каждый год в стране совершаются 200 тысяч абортов.

Согласно вступившему в силу закону, высказывания в Интернете в защиту жизни грозят наказанием до двух лет тюрьмы и штрафом в 30.000 евро. Французские католические семейные ассоциации говорят о «чёрном дне права на жизнь и свободы слова». Даже светские газеты, такие как «Le Monde», называют новое «законом кляпа, посягающим на свободу».

Председатель Епископской конференции Франции монс. Жорж Понтье направил письмо президенту Олланду. «Добровольное прерывание беременности, — пишет архиепископ Марселя, — нравится это нам или нет, остаётся тяжёлым и серьёзным действием, которое взывает к совести. В сложных ситуациях многие женщины не знают, как поступить со своей беременностью, и чувствуют потребность поговорить с кем-то, обратиться за советом». Интернет-сайты, теперь объявленные вне закона, «компенсировали недостаток мест, где женщину могут выслушать, и их успех доказывал, что они полностью отвечали ожиданиям». Эти Интернет-порталы принимали всех, пишет прелат: женщин, которые после аборта чувствовали потребность поговорить; тех, кто уже решился на , равно как и тех, кто решил сохранить жизнь ребёнку. «Подобное разнообразие ситуаций и действий было возможным, потому что эти сайты гарантировали широкое пространство свободы», — пишет архиепископ.

В январе этого года Папа Франциск направил послание участникам французского Марша в защиту жизни: «Церковь всегда призвана быть сторонницей жизни и неустанно возвещать, что человеческая жизнь должна безоговорочно защищаться с момента зачатия до естественной смерти».

 

Источник: Радио Ватикана

(на фото — Марш в защиту жизни в Париже, 22 января 2017 г.)

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