Во Франции принят «закон кляпа» против сайтов в защиту жизни
Французский парламент принял закон о «препятствиях к добровольному прерыванию беременности», который распространяется на интернет-сайты, в том числе католические, предлагающие женщинам альтернативы аборту. На французских государственных сайтах можно найти лишь информацию, относящуюся к абортам, причём на их страницах никогда не говорится о ребёнке, эмбрионе или плоде, но только о «содержании» беременности. Каждый год в стране совершаются 200 тысяч абортов.
Согласно вступившему в силу закону, высказывания в Интернете в защиту жизни грозят наказанием до двух лет тюрьмы и штрафом в 30.000 евро. Французские католические семейные ассоциации говорят о «чёрном дне права на жизнь и свободы слова». Даже светские газеты, такие как «Le Monde», называют новое законодательство «законом кляпа, посягающим на свободу».
Председатель Епископской конференции Франции монс. Жорж Понтье направил письмо президенту Олланду. «Добровольное прерывание беременности, — пишет архиепископ Марселя, — нравится это нам или нет, остаётся тяжёлым и серьёзным действием, которое взывает к совести. В сложных ситуациях многие женщины не знают, как поступить со своей беременностью, и чувствуют потребность поговорить с кем-то, обратиться за советом». Интернет-сайты, теперь объявленные вне закона, «компенсировали недостаток мест, где женщину могут выслушать, и их успех доказывал, что они полностью отвечали ожиданиям». Эти Интернет-порталы принимали всех, пишет прелат: женщин, которые после аборта чувствовали потребность поговорить; тех, кто уже решился на аборт, равно как и тех, кто решил сохранить жизнь ребёнку. «Подобное разнообразие ситуаций и действий было возможным, потому что эти сайты гарантировали широкое пространство свободы», — пишет архиепископ.
В январе этого года Папа Франциск направил послание участникам французского Марша в защиту жизни: «Церковь всегда призвана быть сторонницей жизни и неустанно возвещать, что человеческая жизнь должна безоговорочно защищаться с момента зачатия до естественной смерти».
Источник: Радио Ватикана
(на фото — Марш в защиту жизни в Париже, 22 января 2017 г.)
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