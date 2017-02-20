Во Флориде на митинге в поддержку президента Мелания Трамп прочитала «Отче наш» (ВИДЕО)

В минувшие выходные президент США посетил митинг своих сторонников во Флориде. Присутствовавшим его представила первая леди страны.

Супруга президента США Дональда Трампа выступила с речью перед республиканцами Флориды, в городе Мелборн. Сделала она это весьма оригинальным способом — прочитав молитву «Отче наш» (под всеобщее бурное одобрение, а многие и присоединились):

46-летняя Меланья Трамп читала молитву с листочка (все это время супруг ее поддерживал), а далее, перед тем, как передать слово супругу, Мелания сказала следущее (горячо и своими словами):

«Для меня великая честь и большое удовольствие стоять здесь перед вами в качестве первой леди Соединенных Штатов… Америка, которую мы рисуем в своем воображении, — это страна, которая работает на всех американцев, и где все американцы могут работать и добиваться успеха… Я всегда буду честна перед собой и перед вами, независимо от того, что оппозиция говорит обо мне. И я буду стараться действовать в ваших интересах. Я стремлюсь к созданию и поддержке инициатив, которые близки моему сердцу. Которые пойдут на благо детям и женщинам по всему миру… Леди и джентльмены, я имею честь представить вам президента Соединенных Штатов — Дональда Трампа».

Вышедший на сцену Трамп сказал, что не был в курсе намерений супруги начать с молитвы, но это было прекрасно. Договорились ли они с женой, или это действительно была ее превосходная импровизация — пока можем только гадать.

По материалам Aleteia