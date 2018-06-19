«Влюбилась в семинариста. Что делать?»

Отвечает молодой священник, который сам недавно был семинаристом.

На паблике «Подслушано у католиков» появилось сообщение от девушки, которое вызвало горячие дискуссии. «Очень непростая ситуация. Влюбилась в семинариста-католика. Я понимаю, что человек идет к своей цели, своему призванию, и ему не стоит мешать, но это оказалось трудным, к сожалению. Даже не знаю как себя вести. Семинаристы, облаченные в сутаны, уже дают обет безбрачия? Не хочу никого дискредитировать или что-то подобное, просто хочется поддержки. Помогите советом. И спасибо!»

Многие стали давать советы. Кто-то осуждает девушку, некоторые пишут, что надо оставить юношу в покое и не мешать ему идти по избранному пути, на который призвал Бог. Другие советуют добиваться расположения парня и завоевывать его любовь — и тогда проверить, верный ли путь он избрал для своей жизни…

Напомним, в Католической Церкви духовные лица дают обет безбрачия, чтобы полностью отдать себя служению Богу. Этот обет приносится непосредственно перед рукоположением. До брака и вне его Церковь также призывает хранить чистоту, чтобы не разрушать свое счастье. Но известны случаи, когда воспитанники духовных семинарий и даже опытные священники отказываются от своего пути из-за любви к женщине.

Дилемма в таких случаях решается просто, рассказывает молодой священник Андрей Богданович, который сам совсем недавно был семинаристом:

— Если влюбилась в семинариста (монаха, священника), то как влюбится, так и разлюбится. Влюбленность — временное явление, и такое увлечение проверяется временем. Если же время показывает, что это не влюбленность, а собственно любовь, важно напомнить себе несколько моментов. Любовь — это не пользование и не обладание, как бы нам ни пытались привить противоположное мышление. Настоящая любовь предусматривает желание добра для того, кого любишь.

Если любимый человек реализует свое призвание и свое счастье в полном служении Богу через священство (или другое), то следует учитывать, что добром для него может быть именно этот путь, который он избирает свободно и добровольно. В таком случае он может и знать о твоей любви, но пусть она выражается прежде всего в поиске добра для него. Молись за него, доверяй его Богу, люби, если уж любишь, но не стремись всеми силами и средствами завладеть им, так как это уже не любовь, а ужасная ошибка. Это страсть, это вожделение, это детское «хочу-хочу», это эгоизм, тирания и т.д. и т.п. И в этом случае стоит подумать о причинах наших желаний, а разобравшись с ними — решить здраво, что делать дальше.

Источник: Katolik.life