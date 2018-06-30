Власти Аргентины попросили наказать болельщиков, которые использовали незнание языка для насмешки над людьми

Власти Аргентины попросили наказать болельщиков, которые использовали незнание языка для насмешки над людьми

Июнь 30, 2018

Власти Аргентины попросили лишить чиновника из населенного пункта Папагайос права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за насмешки над болельщиком-арабом.

“Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб “Насчель”, использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим “, – написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец Хуан Пабло Ольгин просит болельщика-араба, не знающего испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб аргентинского города Насчель. Позже Ольгин извинился за свой поступок, сообщает ТАСС.

Ранее Fan ID двух аргентинских болельщиков были отозваны из-за видеозаписей, на которых они просили не знающих испанский язык девушек повторить за ними непристойные фразы.

Кроме того, власти Аргентины попросили выслать из России более 20 болельщиков за драку в Нижнем Новгороде. Их Fan ID были также отозваны.

 

Источник: Правмир

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