Владыка Иосиф Верт совершает пастырские визиты

Последняя декада первого летнего месяца в пастырском расписании ординария Преображенской епархии Преосвященного Иосифа Верта отмечена посещением престольных праздников во вверенных его попечению приходах. 24 июня Владыка Иосиф возглавил торжественную Мессу, которой не помешал вдруг разразившийся дождик, в небольшом, но дружном приходе Матери Божией Неустанной Помощи в селе Колыон Ижморского района Кемеровской области. Своему архиерею сослужили священники из Кемерово, Новосибирска и Томска, бывшие гостями отмечаемого общиной праздника. А по окончании богослужения молодежь прихода подготовила красивый праздничный концерт.

С 28 июня по 1 июля Владыка Иосиф Верт побывает с пастырским визитом в приходе Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве Новосибирской области и в его филиалах. Прихожане Куйбышева (бывший Каинск) в эти дни будут отмечать свой престольный праздник – торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла приходится на 29 июня.

На фото с фейсбук-странички «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса» – иллюстрация к визиту Владыки в село Колыон: