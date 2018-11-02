Владыка Иосиф Верт принял участие во встрече религиозных лидеров региона с губернатором Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в преддверии празднования Дня народного единства, 2 ноября, провёл встречу с главами традиционных религиозных организаций Новосибирской области на тему «Роль религиозных организаций в развитии наставничества и добровольчества».

Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Глава региона выразил благодарность руководителям религиозных организаций за ту большую работу, которую они ведут в социальной сфере, в развитии волонтёрского и добровольческого движений, в деле примирения и согласия народов, населяющих Новосибирскую область.

Также Андрей Травников озвучил некоторые результаты социологического опроса, регулярно проводимого в преддверии Дня народного единства.

«84% жителей Новосибирской области называют межнациональные отношения в регионе бесконфликтными. По сравнению с 2017 годом у этого показателя есть положительный рост. Также 84% называют бесконфликтными и межрелигиозные отношения. Позитивно оценивают новосибирцы усилия властей и общественных организаций по выстраиванию межнациональных и межрелигиозных отношений. Лично подтверждают своё толерантное отношение к представителям других национальностей и последователям других религий 88% и 92% респондентов соответственно», – отметил Губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области сложилась определённая система социального партнёрства и совместной работы с религиозными организациями. Совместно проводятся благотворительные акции, культурные и духовно-просветительские мероприятия, научные конференции и семинары. Религиозные организации зачастую выступают инициаторами интересных проектов.

В то же время, глава региона призвал руководителей религиозных организаций проявить максимальное внимание к тенденциям, существующим в молодёжной среде – в свете трагических событий 2018 года, происходивших в учебных заведениях с участием подростков. По словам Губернатора, необходимо повысить бдительность и внимание в обществе к отклонениям в поведении живущих рядом людей, особенно среди молодёжи.

Присутствующие главы и представители религиозных организаций отметили позитивное значение подобных встреч с представителями региональной власти и высказались за дальнейшее развитие внутрироссийского межрелигиозного диалога, а также за укрепление дружественных взаимоотношений в российском обществе в целом.

Принять участие в этом мероприятии был традиционно приглашен Ординарий Римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Также на встрече присутствовали: глава Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Новосибирский и Бердский Тихон; управляющие епархиями РПЦ на территории Новосибирской области; главы региональных отделений Русской Православной Старообрядческой Церкви; представители Духовного управления мусульман Новосибирской области, раввината Новосибирской области, религиозной организации буддистов «Ринчин», Армянской Апостольской Церкви «Сурб Аствацацин», объединения церквей евангельских христиан-баптистов Новосибирской области, организации «Восточно-Российская Союзная Миссия» Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня.