Владыка Иосиф Верт принял участие в освящении храма Армянской Апостольской Церкви в Новосибирске

В субботу, 17 ноября 2018 г., в Новосибирске во главе с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II состоялось освящение нововозведенного храма Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

На освящение храма собрались прихожане ААЦ и прибывшие на торжество официальные лица. На церемонии присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посол Армении в России Вардан Тоганян, а также представители армянской общины Новосибирской области.

В освящении церкви участвовал и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян.

Поздравить общину Армянской Апостольской Церкви от лица Церкви Католической на церемонию освящения прибыли Ординарий Римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт и настоятель Кафедрального собора Преображения Господня священник Денис Марчишин.

Также на мероприятии присутствовали священнослужители Новосибирской митрополии РПЦ во главе с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, представители Духовного управления мусульман Новосибирской области и религиозной организации буддистов «Ринчин».

Саму церемонию освящения возглавил Католикос Всех Армян Гарегин II, который прибыл в столицу Сибири накануне. После совершенного чина освящения храма Его Святейшество Гарегин II в своей речи, в частности, отметил, что прихожане армянских церквей, возведенных в России, благодарят Бога и молятся о дружбе и братстве Армении и России.

Здание храма в честь Пресвятой Богородицы («Сурб Аствацацин») возвели рядом с Заельцовским кладбищем Новосибирска. Аскетичное здание с конусообразным куполом хорошо просматривается с Мочищенского шоссе. Как и все армянские храмы, оно облицовано армянским туфом (пористой сцементированной горной породой), который придает стенам непривычно темный, но благородный оттенок.

Позднее — также в субботу — в здании Областного Правительства состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с Католикосом всех армян Гарегином II и представителями других религиозных организаций Новосибирской области.

На этой встрече обсуждались, в том числе, актуальные вопросы развития международного, межконфессионального и межнационального сотрудничества.

Визит делегации Республики Армения и освящение армянского духовного центра — значимое событие, уверен губернатор: «Это символ того, что народы, национальности Новосибирской области способны не только вместе работать, но и крепко дружить».

Также глава региона, в частности, сказал: «Мы стараемся создать условия, во-первых, для объединения народов и национальностей, которые проживают на нашей территории, и во-вторых — для сохранения их национальной идентичности. Появление храма Армянской Апостольской Церкви — лучшее тому подтверждение».

Еще одно подтверждение таких традиций — присутствие на церемонии освящения храма Армянской Церкви в Новосибирске представителей других христианских конфессий — православных и католиков, а также религиозных лидеров мусульман и буддистов.

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Работы по строительству церкви начались в 2008 году. Автором проекта стал архитектор Гагик Арутюнян. Церковь высотой в 28 метров имеет колокольню и две ризницы.

Храмовый комплекс на Мочищенском шоссе — это небольшой островок Армении с ее богатыми традициями. Большая территория здесь отведена площадке для проведения национальных праздников.