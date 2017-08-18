Владыка Иосиф Верт принимает участие в Пастырской конференции Иркутской епархии Святого Иосифа

17 августа 2017 года в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божией Матери в Иркутске состоялось открытие Пастырской конференции, которая проходит под девизом «Вслушиваясь в Непорочное Сердце Богородицы».

На форум съехались священники, братья и сестры из монашеских орденов, а также делегации по пять мирян, представляющих каждый деканат епархии.

В качестве гостя на форуме присутствует ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Вместе с другими собратьями-епископами Владыка Иосиф примет участие в Торжестве коронации статуи Пресвятой Богородицы Фатимской, которое состоится 20 августа во время воскресной Мессы в кафедральном соборе Иркутска.

Такой торжественный акт в католическом храме на территории России будет совершен впервые. Примечательно также, что нынешняя коронация статуи Фатимской Божьей Матери будет проходить в юбилейный год столетия явлений Пресвятой Богородицы в португальском городе Фатима, где Дева Мария особо призывала молиться о России.

А сегодня, во второй день работы Пастырской конференции в Иркутске Владыка Иосиф был предстоятелем на Святой Мессе.

Фоторепортаж о втором дне иркутского форума подготовлен ТВ КАНА: