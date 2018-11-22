Владыка Иосиф Верт посетил греко-католический приход Сошествия Святого Духа в Санкт-Петербурге

Радостное событие отметили 10 ноября верующие церкви Сошествия Святого Духа в Санкт-Петербурге, так как в этот день с пастырским визитом их приход посетил Ординарий для католиков византийского обряда на территории РФ Владыка Иосиф Верт. Этот визит был первым с момента возрождения прихода, история которого восходит к началу двадцатого столетия.

Изданный императором Николаем II в 1905 г. Манифест об укреплении начал веротерпимости позволил русским католикам собираться для совместного участия в Литургии под началом о. Алексея Зерчанинова. Уже в день Пасхи 1909 года домовая церковь Святого Духа открылась публично и впоследствии была преобразована в приход, так как число верующих неизменно возрастало. Несмотря на еще продолжающиеся притеснения, свой расцвет приход пережил после 1917 года, когда был учрежден Экзархат для русских католиков (византийского обряда) во главе с протопресвитером Леонидом Федоровым (в настоящее время причислен к лику блаженных), а приход был официально зарегистрирован и признан Временным правительством. На период 1918 года число прихожан составляло около 400 человек, но в результате преследований коммунистического режима к 1922 году их осталось всего 70. В том же году приход был официально закрыт властями и возродился лишь в последние десять лет. В 2016 году приходу было возвращено его официальное название.

Посетив 10 ноября церковь Сошествия Святого Духа, Владыка Иосиф возглавил торжественную Божественную Литургию Св. Иоанна Златоуста. Епископу сослужили настоятель прихода о. Александр Бургос, о. Иоанн Лега, незадолго до этого визита возведенный в должность протосинкелла (викария епископа), игумен Амвросий Блинков и о. Лоуренс Кросс, настоятель Троице-Никольского прихода в Мельбурне. Обращаясь к прихожанам в своей проповеди, Владыка сделал акцент на важности поддержки и сопровождения призваний, отсылая к итогам недавно завершившегося в Ватикане Синода епископов и празднованию двадцатипятилетия Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

Непосредственно после Литургии Владыка Иосиф посвятил некоторое время беседе с прихожанами, проходившей в теплой и доверительной атмосфере. Отвечая на многочисленные вопросы, Ординарий поделился воспоминаниями о тех встречах с католиками византийского обряда, которые имели место в его жизни: о подпольных деревенских Литургиях, о священниках, скрывавшихся от преследований, о примере и влиянии на него греко-католического епископа Александра Хиры. Именно эти судьбоносные встречи и подтолкнули впоследствии Владыку Иосифа согласиться взять на себя обязанности Ординария для католиков византийского обряда в России.

В ходе совместной трапезы епископ заверил прихожан в том, что спустя некоторое время будет обязательно подготовлено партикулярное право, всесторонне регулирующее жизнь российских католиков византийского обряда.

В ходе визитации Владыка Иосиф также пообщался лично с каждым верным, попросившим его о такой возможности. Среди прочего, он встретился с молодыми людьми, желающими посвятить себя Богу в священническом служении.

Илья Астапов