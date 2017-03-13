Включение имен западных святых в месяцеслов Московского патриархата призвано напомнить о временах неразделенной Церкви — секретарь ОВЦС

В Русской Православной Церкви считают, что официальное празднование памяти западных святых, прославленных до разделения Церкви, напомнит православным о единстве христианской традиции в первом тысячелетии.

На прошлой неделе Синод в Москве постановил включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до Великой схизмы 1054 года, когда христианская Церковь раскололась на Православную и Католическую.

«Включение в месяцеслов Русской Православной Церкви имен ряда святых первого тысячелетия христианской эры, подвизавшихся в Западной Европе, напоминает нам о том, что в период неразделенной Церкви церковная жизнь в двух частях христианского мира развивалась в русле общей духовной практики, породившей многих угодников Божиих», — сказал корреспонденту «Интерфакс-Религия» секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Священник отметил, что на протяжении веков Церкви на Западе были очень тверды в исповедании христианской веры. Так, например, Британские острова считались настоящей «северной Фиваидой» по количеству монастырей и подвизавшихся в них монахов.

Священник заметил, что некоторые из этих святых еще до включения в месяцелов были почитаемы не только на Западе, но и в среде православных христиан.

«Если мы обратим внимание на само решение Священного Синода, то увидим, что основанием для включения имен данных святых в месяцеслов были сведения об их почитании в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви и в ряде других поместных Православных церквей», — сказал он.

Среди святых, которых по решению Синода отныне будет поминать и Русская православная церковь, наиболее известные — небесный покровитель Ирландии святой Патрикий (Патрик) и преподобная Женьевьева, которую считают покровительницей Парижа и русских эмигрантов.

«Нынешнее решение Священного Синода лишь продолжает ту традицию, согласно которой в месяцесловах восточных Церквей появились имена таких святых, как Амвросий Медиоланский, Ириней Лионский, Григорий Двоеслов, Климент Римский, Иоанн Кассиан и многие многие другие — настоящие столпы православия» — сказал иеромонах Стефан.

Говоря о традиции почитания святого Патрика, священник напомнил, что в России она уже достаточно распространена: житие этого святого, его подвиги, то значение, которое он имел для утверждения православной веры в Ирландии, сделали его имя известным далеко за ее пределами. Он также обратил внимание на существующее почитание жития и подвигов святого Албана Британского.

«Составление упомянутого списка упорядочивает практику почитания этих святых в Русской Православной Церкви», — заключил священник.