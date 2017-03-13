Включение имен западных святых в месяцеслов Московского патриархата призвано напомнить о временах неразделенной Церкви — секретарь ОВЦС
В Русской Православной Церкви считают, что официальное празднование памяти западных святых, прославленных до разделения Церкви, напомнит православным о единстве христианской традиции в первом тысячелетии.
На прошлой неделе Синод в Москве постановил включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до Великой схизмы 1054 года, когда христианская Церковь раскололась на Православную и Католическую.
«Включение в месяцеслов Русской Православной Церкви имен ряда святых первого тысячелетия христианской эры, подвизавшихся в Западной Европе, напоминает нам о том, что в период неразделенной Церкви церковная жизнь в двух частях христианского мира развивалась в русле общей духовной практики, породившей многих угодников Божиих», — сказал корреспонденту «Интерфакс-Религия» секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Священник отметил, что на протяжении веков Церкви на Западе были очень тверды в исповедании христианской веры. Так, например, Британские острова считались настоящей «северной Фиваидой» по количеству монастырей и подвизавшихся в них монахов.
Священник заметил, что некоторые из этих святых еще до включения в месяцелов были почитаемы не только на Западе, но и в среде православных христиан.
«Если мы обратим внимание на само решение Священного Синода, то увидим, что основанием для включения имен данных святых в месяцеслов были сведения об их почитании в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви и в ряде других поместных Православных церквей», — сказал он.
Среди святых, которых по решению Синода отныне будет поминать и Русская православная церковь, наиболее известные — небесный покровитель Ирландии святой Патрикий (Патрик) и преподобная Женьевьева, которую считают покровительницей Парижа и русских эмигрантов.
«Нынешнее решение Священного Синода лишь продолжает ту традицию, согласно которой в месяцесловах восточных Церквей появились имена таких святых, как Амвросий Медиоланский, Ириней Лионский, Григорий Двоеслов, Климент Римский, Иоанн Кассиан и многие многие другие — настоящие столпы православия» — сказал иеромонах Стефан.
Говоря о традиции почитания святого Патрика, священник напомнил, что в России она уже достаточно распространена: житие этого святого, его подвиги, то значение, которое он имел для утверждения православной веры в Ирландии, сделали его имя известным далеко за ее пределами. Он также обратил внимание на существующее почитание жития и подвигов святого Албана Британского.
«Составление упомянутого списка упорядочивает практику почитания этих святых в Русской Православной Церкви», — заключил священник.
9 марта 2017 года Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцеслов имена следующих святых:
священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2 / 15 июня; 177г.);
мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2 / 15 июня; 177г.);
мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III);
мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290г.);
мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 января; 429г.);
cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448г.);
преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450г.);
святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17 / 30 марта; после 460г.);
святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479г.);
преподобной Женевьевы Парижской (3 / 16 января; 512г.);
святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576г.);
преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16 / 29 сентября; 1053г.).
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