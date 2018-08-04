Визит постулатора процесса беатификации российских католических мучеников в Литву

С 27 по 29 июля 2018 года по приглашению епископа Эугениюса Бартулиса в Шауляйской епархии побывал о. Христофор Пожарский, постулатор процесса беатификации российских католических мучеников.

Его визит был связан с тем, что здесь, рядом с Горой Крестов, родился Слуга Божий Франциск Будрис, расстрелянный в Уфе в ноябре 1937 г. В Шауляйской епархии об этом стало известно относительно недавно, и сейчас, по желанию местного епископа в каждой церкви епархии будут ежедневно совершаться молитвы о причислении Слуги Божьего к лику блаженных. Благодаря визиту о. Пожарского, в течение нескольких дней сведения о жизни, служении и мученической кончине о. Франциска распространились по всей Литве.

По словам о. Христофора, в постулатуре процесса в Санкт-Петербурге до последнего времени не было абсолютной уверенности относительно национальной принадлежности о. Будриса, теперь же, после посещения места, где родился Слуга Божий, можно утверждать, что он происходил из литовской семьи. В юности, в гимназии, он изучал сразу три языка: литовский, польский и русский, благодаря чему на этих языках хорошо говорил и писал.

27 июля о. Христофор встретился с настоятелем церкви в Мешкуйчяй. о. Витаутасом Рипинскисом, с прихожанами прихода и старейшей жительницей этих мест — госпожой Йолантой Башкене. Здесь в 1882 году родился и был окрещён в приходском храме Франциск Будрис. Затем прошла встреча с постулаторами и трибуналом по делам беатификации Шауляйской епархии в Пастырском центре в Шауляе.

28 июля в Пастырском центре Шауляя постулатор из России встретился с ответственными за процесс беатификации в епархии, от которых получил некоторые документы, касающиеся, детства и юности Слуги Божиего, после чего дал о нём 45-минутное интервью директору литовского Радио Мария.

Вечером того же дня на Горе Крестов была совершена молитва Крестного пути.

По желанию епископа о. Христофор подготовил размышление для XIV стояния, перевод которого на литовский язык прочёл сам епископ.

На протяжении всей молитвы о. Пожарский нёс деревянный крест, привезённый им из России, страны, где священник Будрис служил, страдал и отдал жизнь за Христа, а по окончании Крестного пути этот крест был вкопан в землю, как символ страданий и покаяния.

В воскресенье, 29 июля, о. Христофор принял участие в начавшемся в 11 часов от Шауляйского кафедрального собора свв. ап. Петра и Павла до горы Крестов 12-километровом пешем паломничестве.

В 15 часов состоялась св. Месса под предстоятельством кардинала Аудриса Юозаса Бачкиса, которому сослужили 12 епископов. Прямая трансляция этой Мессы велась по Радио Мария и по каналам республиканского литовского телевидения «Культура» („Kultūra“) и «Литуаника» („Lituanica“).

В Мессе участвовало ок. 2 тыс. паломников из разных городов Литвы и из-за рубежа.

По окончании Cв. Мессы о. Христофор, в присутствии кардинала и епископов, вкратце ознакомил всех собравшихся на Горе Крестов, а также радиослушателей и телезрителей с историей жизни, и служения Слуги Божиего Франциска Будриса. Литовская служба Радио Ватикана также подготовила передачу о Слуге Божием Франциске Будрисе и визите Постулатора из России.

После Мессы о. Христофор смог также побеседовать с архиепископом вильнюсским Гинтарасом Грушасом и его вспомогательным епископом Арунасом Понишкайтом относительно Слуги Божьего архиеп. Иоанна Цепляка, служившего в Санкт-Петербурге в течение 30 лет, приговорённого на московском процессе над католическим духовенством к смертной казни, заменённой под давлением мировой общественности длительным тюремным заключением и умершего в результате перенесённых в тюрьме лишений и страданий. Могила его находится в кафедральном соборе Вильнюса. В настоящее время в Архиепархии Материи Божьей в Москве рассматривается вопрос о возобновлении его беатификационного процесса, начатого в Риме в 1952 году.

Архиепископ вильнюсский обещал, что до конца 2018 года бюст блаж. Матулайтиса, сейчас находящийся на могиле архиеп. Цепляка, будет размещён в соборе в другом месте, специально для него предназначенном.

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СЛУГА БОЖИЙ О. ФРАНЦИСК БУДРИС

Родился 14 октября 1882 года в Ковенской губернии.

Окончил Духовную семинарию в Санкт-Петербурге. В 1907 г. рукоположен в священники.

С 1907 г. служил в Томске, с 1924 г. — в Тобольске и в Тюмени. Одновременно обслуживал приходы Перми и Екатеринбурга, потом до 1937 г. обслуживал также приходы Казани, Уфы и Вятки.

17 июня 1937 г. арестован в Уфе вместе с членами приходского совета. В декабре 1937 г. приговорен к смерти и 16 декабря расстрелян в уфимской тюрьме. Вместе с ним погибли еще 189 прихожан с разных городов.

Анна Кудрик

Источник: паблик о. Христофора