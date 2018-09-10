Визит Папы в Палермо — обновленное обязательство против мафии

За неделю до пастырского визита в Палермо и Пьяцца-Армерина архиепископ административного центра Сицилии монс. Коррадо Лорефиче встретился со Святейшим Отцом.

В интервью «Radio Vaticana Italia» архиепископ отметил, что предстоящий пастырский визит Папы Франциска имеет большое значение прежде всего потому, что он приурочен к двадцатипятилетию трагической гибели священника Джузеппе Пульизи, жертвы местной мафии. «Помимо Евхаристии на Итальянском форуме и встречи с духовенством в кафедральном соборе, придающих яркий пастырский оттенок визиту,- пояснил монс. Лорефиче, — в программе посещения Палермо Папой Франциском – миссия ʺНадежда и любовьʺ брата Бьяджо Конте, но в первую очередь — поездка в Бранкаччо, район, в котором дон Пино родился и умер 15 сентября». Для жителей Палермо это особый знак: «Как напоминает в эти дни Первое послание к Коринфянам, Евангелие приходит как иная сила в немощи Креста, — которой тем не менее удается по-настоящему вселить страх в мафиози». Архиепископ Палермо вспоминает, что 1993 год – год убийства отца Пульизи, — был совершенно особенным: тогда «мафия хотела показать свою силу в отношении Церкви». Помимо покушения на дона Джузеппе Пульизи, тогда же прозвучали взрывы в Риме – в Латеранском соборе и в церкви Святого Георгия на Велабро. Вскоре был убит еще один священник, боровшийся против мафии, – дон Джузеппе Диана. Приезд Папы Франциска – отмечает монс. Лорефиче – будет «обновленным обязательством в отношении этих оккультных и, вне всякого сомнения, культурообразующих сил».

«В этом городе многочисленные свидетели пролили кровь, а кровь мучеников всегда приносит плоды, пусть даже бесшумно, как напоминает Евангелие», — подчеркнул архиепископ Палермо и добавил, что еще одной важной темой предстоящего визита Папы будет миграция. «Первой поездкой Папы на Сицилию было посещение Лампедузы, — напомнил иерарх. – Человек – это образ Бога, и как таковой он несет в себе уникальный призыв к уважению и принятию, тем более когда его лик искажен страданием и угнетением, — и часто по нашей вине, по вине западных людей». Монс Лорефиче утверждает, что «африканский разбойник — это мы сами. Если мы сделаем испытание совести, то увидим, что до сих пор Запад порабощает эти народы, и нужно признать нашу ответственность».

Источник: Vatican News