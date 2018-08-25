Визит Папы в Ирландию: повод для обновления в Церкви и обществе (+ ФОТО)

Совсем не похожая на ту, что принимала святого Иоанна Павла II сорок лет назад, Ирландия встретила Папу Франциска, прибывшего в Международный аэропорт Дублина чуть ранее полудня.

Секуляризация и сопровождающие ее контрасты обрушились на страну практически внезапно; кроме того, Ирландия несет на себе болезненные раны злоупотреблений духовенства: безусловно, ирландцы ожидают, что скажет Папа на эту деликатную тему, выдвинутую на первый план после отчета о злоупотреблениях в Пенсильвании. Визит Святейшего Отца в Ирландию воспринимается многими местными жителями как повод для обновления не только в Церкви, но и во всем обществе, — ведь Папа Римский приехал в Ирландию в первую очередь для того, чтобы засвидетельствовать красоту Божьего замысла о семье.

На Всемирную встречу семей в Дублин приехали 15 тысяч человек из 116 стран. Участников встречи объединяет евангельская радость, радость любви – Amoris Laetitia.

Свидетельство семьи из России:

— Меня зовут Полина. Мы из Сибири, приехали с семьей из Красноярска — это город, который находится в 4000 км от Москвы. Мы потрясены, во-первых организацией. Всё настолько здорово организовано, просто удивительно. Такое количество людей со всего мира, и так всё здорово подготовлено! Здешние люди настолько гостеприимны, что нас тронули до слёз. Мы почувствовали, что Вселенская Церковь — вместе. Это удивительный опыт, потому что в России Католическая Церковь не такая многочисленная, поэтому нет возможности испытать подобные чувства. На самом деле из России не только мы, сюда приехала группа из 25 человек. Кроме нас приехали ещё две семьи, священники. Также с нами здесь находится епископ Иосиф Верт. Мы остановились для проживания в деревне, которая не так далеко от Дублина. Люди там просто удивительные, настолько тепло нас приняли, мы им очень благодарны!

***

Сегодня Папа Франциск встретится с молодыми супружескими парами в прокафедральном соборе Святой Марии и здесь же уединится в молитве в одной из часовен, где будет зажжена свеча в память о жертвах злоупотреблений.

На сегодня также запланирована встреча с капуцинами, которые уже 48 лет заботятся о семьях, не имеющих крова.

Вечером Святейший Отец возглавит Праздник семей на стадионе «Кроук Парк». Предусмотрено участие 80 тысяч человек.

Источник: Vatican News