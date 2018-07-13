Визит Папы Римского в Литву обойдется балтийскому государству предварительно в 1,75 млн евро

Предстоящий в сентябре визит Папы Римского Франциска в Литву обойдется государству, по предварительным подсчетам, почти в 1,75 млн евро, сообщило в среду правительство республики.

МИД Литвы будет выделено не более 1,2 млн евро, МВД — около 248 000 евро.

Вильнюсскому самоуправлению планируется перевести до 109 тыс. евро, а Каунасскому городскому самоуправлению — до 163 тыс. евро. Еще немногим более 28 тыс. евро должно получить министерство здравоохранения.

«Указанные размеры компенсируемых расходов носят предварительный характер и будут уточняться с учетом представленной Министерством финансов оценкой смет расходов, связанных с организацией визита Папы Римского 22-23 сентября 2018 года в Литву», — сказал для пресс-релиза канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Источник: DELFI