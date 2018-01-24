Вице-президент США посетил Стену плача в Иерусалиме

Иерусалим. 24 января. Вице-президент США Майк Пенс в ходе последнего дня официального визита в Израиле посетил Стену плача в Старом городе Иерусалима, сообщила во вторник газета «Гаарец».

Издание отмечает, что американский вице-президент последовал иудейской традиции во время паломничества к святому для иудеев месту. Он надел на голову кипу, прочел молитву, прикоснувшись ладонью к Стене плача, и оставил записку.

Во время посещения святыни М.Пенс не делал заявлений для журналистов.

Также во вторник он посетил музей памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме.

Накануне во время выступления в кнессете М.Пенс пообещал, что США перенесут посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к концу 2019 года.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, что повлекло бурную реакцию со стороны мусульман во всем мире. Союзники США в Европе также осудили решение Белого дома, подрывающее процесс примирения между израильтянами и палестинцами.

Источник: Интерфакс-Религия