VIII Всероссийская встреча молодёжи завершилась! (ФОТО-ИТОГИ)

Центральным событием форума, его кульминацией стала воскресная Месса, совершенная в последний день встречи в Иркутском кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери под предстоятельством иркутского епископа Кирилла Климовича в сослужении с другими российскими католическими иерархами — архиепископом Павлом Пецци, епископом Иосифом Вертом и епископом Клеменсом Пиккелем.

VIII Всероссийская встреча католической молодёжи подарила участникам много красивых моментов — знакомства и зарождающуюся дружбу, ответы на вопросы и сомнения, духовные озарения, радость и грусть.



Фотоподробности последнего дня встречи — в итоговом репортаже ТВ «Кана»: