VIII Всероссийская встреча молодёжи пройдет в Иркутске и Байкальске

С 19 по 22 июля в Иркутске пройдёт VIII Всероссийская встреча католической молодёжи. На встречу приедет около 250 молодых людей со всей России. Это делегаты от четырёх католических епархий – Архиепархии Божьей Матери в Москве, Епархии Святого Климента в Саратове, Преображенской епархии в Новосибирске, и Иркутской епархии Святого Иосифа, хозяйки нынешней встречи.

На форуме ожидается присутствие Апостольского нунция в Российской Федерации монс. Челестино Мильоре, всех четырех российских католических епископов. Также будет много священников, монашествующих, семинаристов.

Всероссийские встречи католической молодёжи проходят один раз в три года. Молодых российских католиков каждый раз принимает одна из епархий. Последняя такая встреча проходила в Новосибирске в 2015 году. Иркутск также уже встречал гостей, в 2004 году, тогда здесь состоялась третья Всероссийская встреча молодёжи.

Девизом нынешней встречи являются слова из Евангелия от Луки: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк 1, 30). Молодые российские католики соберутся, чтобы пообщаться, дать свидетельства своей веры, а также продемонстрировать, что и в современном мире молодёжь может выбирать вечные нравственные истины – веру в Бога, любовь, семейные ценности, служение ближнему, милосердие.

Первые два дня форум будет проходить не в самом Иркутске, а в 130 км от него — в городе Байкальске на базе отдыха «Гора Соболиная».

Завершится же VIII Всероссийская встреча молодёжи в воскресенье, 22 июля, торжественной Мессой в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери г. Иркутска.