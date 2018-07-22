VIII Всероссийская встреча молодёжи. День третий и четвертый (+ ФОТО)

На третий день работы Всероссийской встречи молодёжи её участники покинули Байкальск и, преодолев 130 км, прибыли в Иркутск.

В субботу 21 июля участники встречи совершили шестикилометровое пешее паломничество в Пивовариху — к мемориалу памяти жертв политических репрессий.

У мест захоронения жертв тоталитаризма была совершена заупокойная молитва.

А вечером в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери г. Иркутска была отслужена Святая Месса с последующей Адорацией, во время которой каждый мог сжечь на огне перед алтарём листок бумаги с перечислением своих грехов.

Завершился субботний день Фатимским богослужением и ночным Богородичным шествием со свечами вокруг собора.

Центральным событием форума, его кульминацией стала воскресная Месса, совершенная в четвертый день встречи в Иркутском кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери под предстоятельством иркутского епископа Кирилла Климовича в сослужении с архиепископом Павлом Пецци, епископом Иосифом Вертом и епископом Клеменсом Пиккелем.

Со словом проповеди к молодёжи и всем присутствующим обратился Его Преосвященство Клеменс Пиккель, председатель комиссии по делам мирян, новых движений и молодежи при Конференции католических епископов России, а также возглавляющий ныне саму ККЕР.

VIII Всероссийская встреча католической молодёжи подарила участникам много красивых моментов — знакомства и зарождающуюся дружбу, ответы на вопросы и сомнения, духовные озарения, радость и грусть. Организаторы также уверены, что вернувшись в свои приходы участники вспомнят и великолепный слаженный хор под управлением с. Екатерины Орловской, который своей музыкой и пением украсил эту незабываемую встречу.

Восьмая Всероссийская встреча молодёжи завершилась! До встречи через три года на Девятой Всероссийской встрече!

По материалам паблика «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери (Иркутск)»