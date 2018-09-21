Видеопослание Папы жителям Литвы, Латвии и Эстонии

Накануне апостольской поездки в Литву, Латвию и Эстонию Папа Франциск обратился к народам этих стран с видеопосланием:

«Дорогие друзья, в преддверии моего посещения прибалтийских стран – Литвы, Латвии и Эстонии – я хочу обратиться с дружеским приветственным словом о всем вам, живущим на этих землях. Хотя я еду как пастырь Католической Церкви, я хотел бы обнять всех и передать послание мира, доброй воли и надежды на будущее.

Мой визит совпадает со столетием независимости ваших стран и, конечно, воздаст честь всем, кто своими жертвами в прошлом сделали возможной свободу в настоящем. Как мы знаем, свобода – это сокровище, которое необходимо постоянно беречь и передавать, как ценное наследие, новым поколениям. Во времена мрака, насилия и гонений пламя свободы не угасает, но пробуждает надежду на будущее, в котором уважается достоинство, дарованное Богом каждому человеку, и все мы чувствуем призвание сотрудничать в созидании справедливого и братского общества.

Сегодня это чувство солидарности и служение общему благу как никогда необходимы. Я надеюсь, что мой визит будет источником ободрения для всех людей доброй воли, которые, вдохновляясь глубочайшими духовными и культурными ценностями, унаследованными из прошлого, мирно трудятся ради облегчения страданий наших братьев и сестер в нужде и ради продвижения единства и гармонии в обществе, на всех уровнях.

Я знаю, что многие усиленно трудятся для подготовки моего визита, и сердечно их благодарю. Всех вас заверяю в моей молитвенной близости и посылаю мое благословение. И прошу вас, пожалуйста, молитесь обо мне. Да благословит вас Бог!»

Источник: Vatican News