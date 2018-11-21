Обнародовано видеопослание Папы Франциска на XXXIV ВДМ в Панаме

В рамках подготовки к XXXIV Всемирному дню молодёжи Папа Франциск обнародовал специальное видеопослание. Такой формат обращения к участникам молодёжного форума используется впервые; причина тому — охватить наибольшее число молодых людей и ответить на их пожелание, выраженное в ходе недавнего Синода: общаться с Церковью на близком языке.

Папа Франциск обращает внимание на девиз встречи в Панаме, взятый из Евангелия от святого Луки. Это ответ Пресвятой Девы Марии на призыв Бога: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1,38). Слова Марии, подчёркивает Папа, — это смелое и великодушное согласие, открывающее тайну призвания, а именно — исход за пределы самих себя, дабы служить другим. «Только в служении Богу и ближнему наша жизнь обретает смысл». Многие молодые люди, отмечает Папа, нередко после учёбы «хотят помогать другим, что-то делать для тех, кто страдает»: в этом сила молодёжи, которая в состоянии изменить мир через «революцию служения».

Служение ближнему подразумевает не только готовность к действиям, но и диалог с Богом, внимание к Его словам, по примеру Богородицы: она слушала ангела, а затем отвечала. «В этих сокровенных отношениях с Богом, — подчёркивает Папа, — мы открываем нашу сущность и призвание, дарованное Господом, которое может выражаться в самых разнообразных формах: в браке, в посвященной Богу жизни, в священстве». За Христом можно следовать множеством способов, но в каждом случае мы сначала открываем то, чего Господь ожидает от нас, а затем обретаем смелость и отвечаем согласием.

Пресвятая Дева, отметил Святейший Отец, была счастливой женщиной, ибо она была «великодушна перед Богом», включившим её в Свой замысел: зов Господа «не угашает мечтаний», а пробуждает желания, приносит плоды, зажигает улыбки и наполняет сердца радостью. «Дать утвердительный ответ Богу, — заверяет Папа, — это первый шаг, чтобы стать счастливым и сделать счастливыми многих людей».

Епископ Рима призывает молодых людей общаться с Богом, позволять Ему говорить с ними и тогда увидеть, что жизнь «преображается и наполняется радостью».

В конце видеопослания Святейший Отец желает молодёжи «счастливого пути в Панаму», просит участвовать в подготовке ВДМ и возносит молитву Пресвятой Богородице, дабы она сопутствовала молодым паломникам: «Пусть её пример воодушевит вас на смелый и щедрый ответ».



Источник: Vatican News