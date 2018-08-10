Верующая женщина в США вернула краденые деньги из-за угрызений совести (через 20 лет)

Верующая женщина в США вернула неправедно нажитые деньги в приступе раскаяния, попросила прощения за кражу и добавила к ним проценты за 20 лет, сообщает christianheadlines.

Владелица популярного ресторанчика El Charro Café в городе Тусон (штата Аризона, США) получила письмо от бывшей официантки, которая целые 20 лет терзалась угрызениями совести и, наконец, решилась вернуть украденные деньги с процентами. В конверт она вложила 1000 долларов. «Этот удивительный поступок восстанавливает нашу веру в человеческую совесть и высшую справедливость» – отметил Рэй Флорес (Ray Flores), сын владелицы ресторана, в соцсети Facebook.

Бывшая официантка не подписала свое анонимное письмо, но в нем она искренне кается в том, что за время своей службы в ресторане в 1990-е годы постоянно подворовывала наличность, отпуская клиентам напитки помимо кассы. Она также признается, что «выросла в церкви», всегда веровала в Господа и «прекрасно осознавала» греховность своих поступков, но все же шла на этот грех по глупости. «С тех пор прошло 20 лет, и не было дня, когда бы меня не терзала совесть, – пишет автор письма. – Я глубоко раскаиваюсь в том, что обкрадывала вас. Прошу вас простить меня и прилагаю эти деньги с процентами, скопившимися за 20 лет. Пусть Господь благословит вас и вашу семью».

По невероятному совпадению, письмо с деньгами пришло на следующий день после того, как хозяйка ресторанчика, Карлотта Флорес (Carlotta Flores), 72 лет, стала жертвой карманников, укравших ее портмоне в бакалейном магазине. Письмо вернуло ей веру в высшую справедливость. «Женщина подошла ко мне и сказала на испанском «Господь Иисус не оставил нас» – вспоминает Рэй Флорес в интервью службе новостей CBS News. – Она вручила мне конверт, и из него выпали эти деньги. Я ее спрашиваю «Неужели это правда?» На своей странице в Фейсбук Рэй Флорес пишет: «Спасибо тебе, кто бы ты ни была, за это письмо, оно пришло как раз в тот день, когда нам с мамой так не хватало веры в людей, добро и справедливость».

Источник: Седмица.ру