Верховная Рада передала Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Верховная Рада передала в постоянное пользование Вселенскому Патриархату Андреевскую церковь в Киеве. Соответствующий законопроект, предложенный президентом страны Петром Порошенко, поддержали в четверг 237 парламентариев при 226 минимально необходимых, сообщает агентство ТАСС.

«Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника «София Киевская», которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий», — сказано в тексте закона. При этом, как предписывает документ, использование Андреевской церкви Константинопольским Патриархатом будет осуществляется с соблюдением законодательства Украины по охране культурного наследия. Как отмечается в пояснительной записке, решение о передаче в использование Андреевской церкви «будет содействовать ускорению получения Томоса — признания мировым Православием поместной Православной Церкви Украины».

Порошенко ранее заявил, что передача Андреевского храма в постоянное пользование Вселенскому Патриарху была согласована с церковными иерархами Украинской Православной Автокефальной Церкви (УАПЦ) и Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УАПЦ КП). По его словам, все украинские Церкви будут совместно использовать Андреевский храм, «поскольку станут одной Церковью».

Андреевская церковь

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, возведенный в стиле русского барокко. Была заложена по поручению императрицы Елизаветы Петровны к ее приезду в Киев в 1744 году. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин.

По преданию, на месте, где ныне располагается храм, некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в нем проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.

В мае 2008 года в Секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника «София Киевская» Украинской Автокефальной Православной Церкви. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказала Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. Церковь вновь закрыли на реконструкцию, которая продолжается до сих пор, а глава непризнанной УАПЦ митрополит Макарий совершал богослужение на ступеньках храма.