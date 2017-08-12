Венгрия предоставит убежище иранке, обратившейся из ислама в христианство

Будапешт, 12 августа. Венгрия предоставит убежище христианке, которой грозит высылка из Швеции в Иран, сообщает Christian Today.

Ранее власти Швеции отклонили апелляцию Айдин Страндссон и постановили выслать ее в Иран, где женщине, обратившейся из ислама в христианство, грозит тюрьма или даже смерть за «вероотступничество».

Решение иранской женщины стать христианкой – «её проблема, а не наша», заявили представители властей Швеции.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном известно своей жесткой позицией по отношению к мигрантам. Оно закрыло границы страны для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, отказавшись принять европейские квоты на прием мигрантов.

При этом правительство Орбана заявляет, что, отказываясь принимать беженцев из мусульманских стран, оно ставит своей целью «сохранить христианские ценности» венгерской нации.

Несмотря на это 9 августа венгерское правительство заявило, что оно «готово признать женщину из Ирана беженкой, которую шведские власти намерены выслать обратно в Исламскую Республику».

Вице-премьер Жолт Шемьен отметил, что Айдин Страндссон может рассчитывать на «благоприятное решение по ее вопросу, поскольку Венгрия не высылает никого в страны, где существует угроза жизни или благополучию высылаемого».

«Принимать гонимых христиан – наша нравственная и конституционная обязанность», — заявил Шемьен.

Объясняя позицию Венгрии по проблеме беженцев, вице-премьер сказал: «С самого начала мы проводили различие между экономическими мигрантами и соискателями политического убежища. Мы защищаем Венгрию от вторжения мигрантов, но мы предоставляем помощь настоящим беженцам – тем, чья жизнь находится в непосредственной опасности из-за религиозной, национальной или политической принадлежности».

37-летняя Айдин, актриса, снимавшаяся в иранских телесериалах, приехала в Швецию в 2014 году по рабочей визе. Вскоре она взяла шведскую фамилию и публично крестилась.

По словам самой женщины, она разочаровалась в исламе, посмотрев видео, на котором толпа мусульман забивала камнями женщину. После этого, говорит Айдин, ей приснился сам Иисус, который сел возле нее и взял за руку.

После того, как она публично крестилась, Айдин стала получать угрозы от исламских радикалов.

Источник: Благовест-инфо