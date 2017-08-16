Венесуэльский кардинал высказался против иностранной военной интервенции в страну

Архиепископ Каракаса кардинал Хорхе Уроса высказался против идеи о необходимости иностранной военной интервенции для решения политического кризиса в Венесуэле, о чем несколько дней назад говорил президент США Дональд Трамп, передает Седмица.ру со ссылкой на Радио Ватикана.

«Кризис, который переживает Венесуэла настолько серьезен, что теперь появилась еще и внешняя проблема: угроза военного вмешательства от президента Дональда Трампа. Я, а также уверен, что и все венесуэльские епископы, против любой иностранной военной интервенции», — подчеркнул иерарх во время проповеди после Св. Мессы, которую он служил по случаю 150-летия освящения кафедрального собора в Каракасе.

11 августа 2017 г. Дональд Трамп заявил, что не исключает американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле «в случае необходимости». «У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта», — сказал Трамп.

В течение нескольких месяцев в Венесуэле продолжается противостояние между оппозицией и правящими социалистами. Результатом напряженной ситуации стал недостаток пищи, воды, медикаментов. Кроме того в стране происходят беспорядки, в ходе которых погибли несколько десятков человек, несколько сотен получили ранения, сотни были задержаны.