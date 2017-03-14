Великопостные реколлекции в приходе Кафедрального собора в Новосибирске

В приходе Кафедрального собора Преображения Господня состоялись великопостные духовные упражнения, которые в нынешнем году провел отец Иван Колесников, вице-канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве.

10 марта, в первый день проведения реколлекций, Св. Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт. Ему сослужили настоятель собора о. Сергей Давыдов и гость епархии. Проповедуя во время Мессы, о. Иван представил три аспекта, необходимых для настоящей радости жизни: примирение с Богом, примирение с ближним и примирение с самим собой. Жить настоящим – вот что является единственно разумным, так как ни прошлым, ни будущим мы не владеем, а, следовательно, должны предать свое прошлое Божьему милосердию, а будущее Божьему провидению.

В конференции, состоявшейся после Мессы, священник озвучил свои комментарии на отрывок из Евангелия от Матфея, в котором повествуется об искушении Иисуса в пустыне, что по сути является типологией всякого искушения, которому может подвергнуться в любой момент каждый из нас. Первое искушение — искушение желаний — заключается в том, что нередко человек хочет удовлетворить свои желания быстро и не прилагая к этому никаких усилий. Такая позиция ведет к ряду других грехов, таких как кража и коррупция. Еще одна опасность состоит в том, что чрезмерная сердечная привязанность к чему-либо или к кому-либо отвращает человека от Бога. Таким образом, средством против первого искушения является пост, который ограничивает беззаконие желаний.

В завершение первой конференции все присутствующие совместно помолились Богородице о заступничестве в период текущего поста.

День второй

Во второй день, кроме обычной конференции, был также отслужен чин Литургии покаяния, в ходе которой можно было приступить к таинству исповеди.

В своей проповеди на утренней Мессе о. Иван говорил о том, что любовь – это единственное, что может изменить сердце человека. В любви нуждается каждый человек, а особенно тот, кто совершает не очень хорошие поступки. Такого человека удерживают его грехи, и, может быть, любовь с нашей стороны придаст ему мотивацию, чтобы поменяться. По отношению к врагам, которых Христос тоже заповедал любить, мы часто испытываем либо безразличие, либо злобу, либо желание отомстить. Но в таком случае зло не только не нейтрализуется, а порождает новое зло.

Любить — значит совершать вполне конкретные поступки: благословлять, благотворить, и т.д. Только любовь может одарить нас свободой и радостью жизни.

На вечерней конференции священник поделился своими размышлениями о втором искушении Христа в пустыне.

Это было испытание ложным чудом. А средством борьбы с подобным соблазном призвана стать молитва. Пост – время преображения нашей души, которое может совершить только Бог.

День третий

В воскресенье 12 марта, в последний день приходских реколлекций, о. Иван завершил составившее главную тему его конференций размышление об искушениях Христа в пустыне. На этот раз он остановился на третьем искушении, коим является искушение властью. Эффективным лекарством против него может стать милостыня.

В ходе проповеди отец-реколлекционист подробно остановился на событии Преображения Господня. Как апостолам необходимо было взойти гору Преображения, так и нам во время Великого Поста тоже необходимо проделать подобный путь, дабы в итоге встретиться с Господом. На горе Преображения Господь не только явил ученикам Свою славу, но и показал, что Он, как Моисей, вывел народ из рабства греху. Гора Фавор предваряет другую гору – Голгофу. Таким образом через страдания, трудности, испытания, искушения мы входим в славу Божию. Чтобы не свернуть с этого пути и пройти его до конца, нам необходима вера.

Отец Иван завершил проповедь прошением о даре веры, подобной вере отца всех верующих – Авраама. В конце Св. Мессы Владыка Иосиф преподал свое архипастырское благословение, необходимое участникам нынешних духовных упражнений для получения полной индульгенции.

Приход Кафедрального собора Преображения Господня благодарит отца Ивана Колесникова за реколлекционные конференции и время, которое он провел в общении с новосибирцами.