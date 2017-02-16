Великопостные духовные упражнения для Римской курии проведет итальянский францисканец

Четвертый год подряд великопостные духовные упражнения для членов Римской курии и Папы пройдут вне Рима – в городке Аричча. Реколлекции, которые состоятся с 5 по 10 марта, проведет итальянский священник-францисканец Джулио Микелини.

По традиции в начале Великого поста префекты конгрегаций, председатели папских советов и секретари дикастерий – а также сам Папа – собираются на духовные упражнения. Если при прежних понтификах они проходили в часовне Redemptoris Mater (Матери Искупителя) на третьем этаже Апостольского дворца, то Папа Бергольо решил перенести их в уединенное место за пределами Ватикана. Таким образом, уверен он, куриальные прелаты смогут глубже погрузиться в духовные размышления.

Выбор Папы пал на городок Аричча, расположенный в 25 км к юго-востоку от Рима над озером Альбано.

Начиная с марта 2014 года, духовные упражнения проходят в Доме Божественного Учителя, принадлежащем Обществу св. Павла.

В 2014 году духовные упражнения возглавил римский священник Анджело Де Донатис, впоследствии ставший викарным епископом Вечного города. В 2015 году Папа и куриальные чиновники слушали проповеди итальянского кармелита о. Бруно Секондина, а в 2016 – итальянского священника Эрмеса Марию Ронки.

Францисканскому священнику Джулио Микелини 53 года. Доктор богословия, он преподает в теологическом институте в Ассизи и является главным редактором францисканского журнала «Convivium Assisiense». Он посвятит свои проповеди страстям, смерти и воскресению Христа в Евангелии от Матфея.

В течение реколлекций все папские аудиенции – в том числе общая, которая проводится по средам, – будут отменены.

Источник: Благовест-инфо