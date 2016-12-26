Великое торжество Боговоплощения — Рождественская ночь в Кафедральном соборе Новосибирска

Вечером 24 декабря в Кафедральном соборе Новосибирска состоялось торжественное богослужение Рождественского Сочельника.

Перед началом службы была показана сценка в исполнении коллектива приходской молодёжи. Молодые артисты напомнили всем присутствующим Вечную Историю о рождении в вифлеемской пещере Божественного Младенца, о злобе и коварстве царя Ирода, о плаче бедной Рахили по своим погубленным детям, о тихой и смиренной семье плотника Иосифа и Марии-Девы. И о пастушках, услышавших дивное пение ликующих ангелов на небесах, как и о трёх мудрецах, заметивших необычную Звезду на Востоке и пришедших с дарами, чтобы поклониться Истинному Предвечному Царю всего сущего, видимого и невидимого.

Сама служба Сочельника началась с ритуала «Провозглашения Рождества», построенного по аналогии с пасхальным Exsultet.

Главную Мессу праздника традиционно возглавил ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт. Ему сослужили настоятель Кафедрального собора о. Сергей Давыдов, руководитель Новосибирской духовной предсеминарии о. Себастьян Прието Силва, SJ, и о. Хосе Лейсан, духовник общины Неокатехуменального пути.

Также, кроме многочисленных верных и гостей, в богослужении приняли участие воспитанники Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге из Преображенской епархии.

Праздник щедро украшала музыка Генделя, Преториуса, Баха, Жигулина, прозвучавшая в исполнении приходского хора в сопровождении органа, струнных и духовых инструментов.

А искренняя созерцательная проповедь-размышление Владыки Иосифа Верта не оставила равнодушным никого из участников этого торжества.

В заключение богослужения Правящий Архиерей, в соответствии с древней традицией, поздравил верующих с праздником на разных языках и преподал всем присутствующим особое рождественское благословение.

По завершении Св. Мессы прихожане и гости, живущие в разных концах мегаполиса, отправились в свои дома, чтобы продолжить встречать приходящего в мир Младенца Иисуса теперь уже за семейным праздничным столом. А самых маленьких участников торжества ещё успели приятно обрадовать рождественскими подарками пролетавшие мимо Ангелы.

Подробности — в репортаже нашего специального фотокорреспондента Екатерины Ломакиной: