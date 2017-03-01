Великий Пост на Украине станет временем молитвы о мире

«Как Церковь мы имеем моральный долг быть голосом тех, кто его лишен», — этими словами обращаются к международному сообществу епископы Украины, призывая в период Великого Поста к воздержанию и молитве о мире.

Особенно драматичной является ситуация для детей и пожилых людей. По информации UNICEF, сегодня на Донбассе проживает около 19 тысяч детей, травмированных ситуацией войны и ставших свидетелями обстрелов и вооруженных действий.

«В Авдеевке детей развозя по разным местам, где они могут продолжать учебу. Военные действия имеют дестабилизирующий характер, — отметил ординарий Харьковско-Запорожской епархии и одновременно координатор гуманитарной акции «Папа для Украины» епископ Иван Сабило. — Гуманитарные организации обеспечили жизнь населению. Но, как говорят люди из пограничных с линией фронта местностей, не хлебом единым живет человек. Жизнь есть, но нет покоя и определенности завтрашнего дня».

«Православные и католики обоих обрядов начинают на этой неделе Великий Пост. Как в церквях и храмах звучит призыв и просьба о духе покаяния и обращения в интенции мира на востоке Украины и во всем мире», — добавил иерарх.

По всей Украине во время Великого Поста пройдут молитвенные бдения с молитвой о мире, а верующие будут организовывать гуманитарную помощь для жителей территорий, охваченных войной.

По материалам catholic.by