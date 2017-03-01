Великий Пост как исход от рабства к свободе. Общая аудиенция 1 марта

Сегодня Церковь римского обряда вступает в период Великого Поста, — он открывается Пепельной средой. Это время покаяния, но также и надежды, путь к Пасхе, к Воскресению нашего Господа, Который спас человечество от рабства греха. Папа Франциск говорил об этом на общей аудиенции, проходившей сегодня на площади Святого Петра.

Четыредесятница освещается светом пасхальной тайны, подчеркнул Святейший Отец, ведь мы направляемся именно к Пасхе, к Воскресшему Господу, Который есть свет, и он зовет нас выйти из мрака:

«Четыредесятница – это период покаяния, период уничижения, но это не самоцель: оно направлено на наше воскрешение со Христом, на обновление сущности, воспринятой нами в Крещении, то есть на новое возрождение свыше Божьей любовью. Вот почему Великий Пост по своей природе является временем надежды».

Папа сослался на Книгу Исхода, где рассказывается об исходе израильтян из Египта, из рабства и угнетения тяжким трудом. Исход евреев к земле свободы через пустыню под руководством Моисея, поставленного Господом, будет продолжаться 40 символических лет. За это время Господь даровал им закон, чтобы наставить в любви к Нему и в братской любви друг к другу. 40 лет, отметил Папа, — это время жизни целого поколения. Несмотря на искушение вернуться в Египет, это поколение все же достигает Земли обетованной:

«Весь путь был проделан с надеждой: с надеждой дойти до этой земли, и именно в этом смысле речь идет об исходе, о выходе из рабства к свободе. Каждый шаг, каждая трудность, каждое испытание, каждое падение и затем возобновление пути, — все имело смысл внутри спасительного замысла Бога, ведь Он желает для Своего народа жизни, а не смерти, радости, а не печали».

«Пасха Иисуса – это Его исход», — сказал затем Папа, — исход, открывающий путь к полной, вечной и блаженной жизни. Этот путь Господь прокладывает вплоть до смерти на Кресте, и Его кровь спасает людей от рабства греха.

«Но это не означает, что Он все сделал, а нам ничего делать не нужно, Он прошел через Крест, а мы отправимся в рай в карете. Все совсем не так: безусловно, наше спасение — Его дар, но поскольку речь идет об истории любви, он требует нашего согласия, нашего участия, как показывает наша Матерь Мария и после нее все святые».

Динамика Четыредесятницы заключается в том, что Христос Своим исходом прокладывает людям дорогу в пустыне:

«Он был искушаем ради нас и одолел искусителя ради нас. Но и мы должны вместе с ним бороться с искушениями и побеждать их. Он дарует нам живую воду Своего Духа, а нам надлежит черпать из Его источника и пить: в Таинствах, в молитве, в поклонении. Он – свет, побеждающий тьму, от нас же требуется поддерживать небольшое пламя, вверенное нам в день Крещения».

Таким образом, Четыредесятница – это «сакраментальный знак нашего обращения», пути от рабства к свободе, пути, который мы всегда должны возобновлять, ведь в нем формируется надежда. Закаленная испытаниями, искушениями, иллюзиями и миражами, наша надежда укрепляется, подобно надежде Девы Марии: посреди мрака страданий и смерти Сына она продолжала веровать и надеяться на Его воскресение, на победу Божьей любви».

Источник: Радио Ватикана