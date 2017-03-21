Великая пятница и коленопреклонение перед дарохранительницей

ВОПРОС:

Когда в Великую пятницу остается пустой дарохранительница, надо ли преклонять колени перед алтарем? В интернете ходят шутки на эту тему, что так поступают те, кто не понимает смысл происходящего в эти дни в Церкви. Но это же святое место! Ведь целый год там пребывал Иисус.

ОТВЕТ:

В соответствии с указаниями Конгрегации по богослужениям и дисциплине Таинств, изданными в 1988 году, дарохранительница должна быть пустой еще до Мессы Вечери Господней, совершаемой в Великий четверг. Для причащения верующих на этой Мессе и в Страстную пятницу используется евхаристический хлеб, освященный на Мессе Тайной Вечери.

Пресвятые Дары переносятся во временную дарохранительницу, которая, согласно указаниям Конгрегации богослужений, не должна иметь форму «гроба»: «Часовня для временного хранения Пресвятых Даров должна быть украшена не для того чтобы представлять ´погребение Господа´, а чтобы хранить евхаристический хлеб для причащения в Пятницу Страстей Господних». (PS 55). В Страстную пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, Который раздает Свое Тело ученикам на Тайной Вечере. Это то же самое Тело и та же самая Кровь, которая будет предана ради нашего спасения.

В Великую пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над Страстями Своего Господа и совершает поклонение Кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а Святое Причастие преподается верующим во время литургии Страстей Господних.

Коленопреклонение перед дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа в Пресвятых Дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в дарохранительнице нет Пресвятых Даров, мы не совершаем коленопреклонение.

Страстная пятница – это день поклонения Кресту. Во время литургии Воспоминания Страстей Господа все верующие — вместе, а также индивидуально – поклоняются Кресту. Поэтому, входя в храм в то время, как Пресвятые Дары вынесены из дарохранительницы, мы совершаем коленопреклонение перед Крестом нашего Господа.

Источник: Радио Ватикана