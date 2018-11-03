Вечный покой даруй им, Господи… День поминовения всех усопших верных в Новосибирске (ФОТО)

По сложившейся традиции духовенство и верные Кафедрального собора Преображения Господня, к которым присоединись некоторые прихожане других католических общин Новосибирска, отслужив заупокойную Мессу в храме в День поминовения всех усопших верных 2 ноября 2018 г., выехали на Католическое кладбище города, где было совершено поминальное богослужение, включавшее Крестный ход со стояниями. Затем было совершенно освящение могил.

Некоторые подробности — в фоторепортаже студии КАНА: