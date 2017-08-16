ВДМ в Панаме: встречи с Папой состоятся в Синта-Костере

Во время XXXIV Всемирного Дня Молодёжи в Панаме, который запланирован на январь 2019 года, встречи молодых паломников со всего мира будут проходить в парковой столичной зоне Синта-Костера, зрелищном авеню на набережной Тихого океана. Об этом в конце июля сообщил на пресс-конференции архиепископ Панамы монс. Хосе Доминго Ульоа Мендиета. Прелат отметил, что выбору места предшествовала аттестация со стороны Ватиканской жандармерии.

На территории Синта-Костеры, готовой обеспечить безопасность Святейшего Отца, соберутся более 375 тысяч молодых людей, сообщает местный организационный комитет. Проведение мероприятия будет следовать критериям экологической устойчивости и умеренности, как об этом просил Папа Франциск.

О том, что столица Панамской Республики станет местом проведения всемирного форума молодёжи, Папа Франциск объявил 31 июля 2016 года после заключительной Мессы XXXI Всемирного Дня Молодёжи в Кракове.

«Дорогие братья и сёстры, — сказал тогда Святейший Отец, — в конце этого праздника я хотел бы присоединиться ко всем вам и воздать благодарность Богу, Отцу бесконечной милости, ибо Он даровал нам пережить этот Всемирный День Молодёжи. Огромное спасибо вам, дорогие молодые люди! Вы наполнили Краков энтузиазмом вашей веры, — продолжил Папа. — Святой Иоанн Павел II возрадовался с Небес, и он поможет вам нести повсюду радость Евангелия».

Говоря об итогах пережитого духовного праздника, Святейший Отец сказал:

«В эти дни мы испытали красоту всеобщего братства во Христе, сердце нашей жизни и надежды. Мы слышали Его голос, голос Доброго Пастыря, живущего среди нас. Он говорил к сердцу каждого из вас; Он обновил вас Своей любовью, дал почувствовать свет Своего прощения, силу Своей благодати, — подчеркнул Папа Франциск. — Именно Он позволил вам испытать реальность молитвы. Это было самое настоящее наполнение ‘духовным кислородом’, которое поможет вам жить и ходить в благодати по возвращении домой к вашим общинам. Здесь, рядом с алтарём, есть образ Пресвятой Девы Марии, который почитал Иоанн Павел II в святилище Кальварии, — сказал далее Папа. — Она, наша Матерь, учит нас плодотворности опыта, пережитого здесь, в Польше.

Источник: Радио Ватикана