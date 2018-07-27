ВДМ в Кракове: молодёжь призвана строить мосты милосердия

Ровно два года назад, 27 июля 2016 года Папа Франциск принял участие в XXXI Всемирном дня молодёжи, который проходил в Кракове — в Святой год Милосердия — на тему «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут».

В начале апостольского визита в Польшу Епископ Рима посетил святилище Пресвятой Богородицы в Ченстохове и святилище Божьего Милосердия в Лагевниках. После молитвы у гробницы святой с. Фаустины Ковальской, Папа исповедал молодых паломников и затем, обратившись к верующим, сказал:

«Сегодня Господь хочет ещё сильнее явить Своё великое милосердие. Даже если мы считаем свои грехи и неудачи самыми худшими, да не отступимся никогда от Иисуса. Именно так мы отдадим предпочтение Господу; именно так распространяется Его милосердие. Воспользуемся же этим днём, чтобы каждый из нас обрёл милосердие Христа».

28 июля во второй половине дня Папа Франциск встретился с более чем миллионом молодых паломников со всего мира на Краковских Лугах. В начале мероприятия молодёжь со всего мира приняла участие в красочном представлении на тему святых — великих свидетелей милосердия, таких как Мать Тереза ​​из Калькутты, Викентий де Поль и многие другие. Обращаясь к молодёжи, Папа Франциск отметил, что «лик милосердия вечно молод», потому что милосердное сердце «имеет мужество отказаться от удобств» и стать прибежищем для обездоленных, голодных, вынужденных мигрантов и беженцев. Милосердие — это способность к состраданию, открытости, доверию и гостеприимству, и «когда Иисус касается сердец молодых людей, они готовы к поистине великим делам». Папа предостерёг молодых людей от «преждевременной старости», пассивности и ложных иллюзий, которые крадут самые прекрасные годы жизни и энергии, лишают радости и самого лучшего в человеке. Единственным ответом на экзистенциальные вопросы, по словам Папы, является Иисус Христос, бесценный дар Небесного Отца. Господь «не позволяет нам довольствоваться малым, но призывает давать лучшее от себя»; Христос побуждает нас искать, мечтать и стремиться к большему; именно Его десница приходит на помощь, когда нам случается упасть. В конце обращения Папа призвал молодёжь «присоединиться к приключению милосердия», чтобы строить «мосты и одолевать стены», спасать бедных, одиноких и отверженных, людей, потерявшихся в жизни.

Вечером 30 июля в Кракове Святейший Отец возглавил молитвенное бдение, в котором приняли участие около миллиона шестисот тысяч паломников со всего мира. Вместе с пятью представителями континентов планеты Епископ Рима прошёл через Святые врата Юбилея Милосердия.

Обращаясь к юным паломникам, Папа Франциск отметил, что сегодня взрослые нуждаются в молодёжи, чтобы научиться жить вместе в разнообразии и диалоге, во взаимном обмене между культурами: молодёжь должна научить старших, что «гораздо легче строить мосты, чем возводить стены». Святейший Отец призвал юных паломников подняться с «диванов апатии и комфорта» на защиту своего будущего и подлинной свободы, следовать Божьими путями, «заражая» мир христианской радостью. Многие молодые люди, страдающие от войны, сегодня для нас «уже не анонимны; у них есть имена, лица и история», — отметил Папа, говоря о Сирии и призывая молодёжь молиться о военных жертвах, «дабы раз и навсегда люди поняли: ничто не может оправдать крови брата». В конце обращения Папа призвал молодёжь учиться милосердию на примере святых Иоанна Павла II и сестры Фаустины. Каждый христианин призван изменять этот мир:

«Мы не хотим побеждать ненависть ещё большей ненавистью, насилие — ещё большим насилием, а террор — ещё большим террором. Наш ответ этому миру, находящемуся в состоянии войны, имеет имя: это братство, единство, он называется семья».

Утром 31 июля Папа Франциск возглавил заключительную Святую Мессу XXXI Всемирного дня молодёжи, в которой приняли участие два миллиона паломников, и перед началом богослужения Папа благословил два расположенных неподалёку центра «Каритас». В своей проповеди Епископ Рима подчеркнул, что Господь всегда с любовью зовёт каждого из нас по имени; и каждый христианин должен быть верным этой памяти милосердного сердца Бога. Папа воздал благодарность «Отцу бесконечной милости, ибо Он даровал нам пережить этот Всемирный День Молодёжи. Огромное спасибо вам, дорогие молодые люди! Вы наполнили Краков энтузиазмом вашей веры. Святой Иоанн Павел II возрадовался с Небес, и он поможет вам нести повсюду радость Евангелия».

В конце праздника Папа объявил, что следующий Всемирный день молодёжи состоится в 2019 году в Панаме.

Источник: Vatican News