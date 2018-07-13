Ватиканский кардинал: миссионерство не является филантропией

Папский легат кардинал Фернандо Филони, префект Конгрегации евангелизации народов, возглавил Святую Мессу на начало V Американского Миссионерского Конгресса. Форум открылся 11 июля 2018 г. в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Кардинал Филони напомнил участникам Евхаристии, что миссионерская деятельность — не филантропия: она не возникает из «наших поступков доброй воли». Прежде всего, это «благословение» для всех тех, кому провозглашается Евангелие. Дела же в пользу бедных неразрывно связаны с Иисусом, «а значит, все это благословение».

Быть миссионером, заметил иерарх, значит, во-первых, провозглашать Иисуса, Его дело нашего освобождения от грехов, прощение; во-вторых, свидетельствовать о Нем, а для этого жизненно необходимо пользоваться доверием. Без осознания того, что создал Бог «в моей жизни», человек остается «поверхностным» и, соответственно, лишенным доверия со стороны других.

Настоящей «миссионеркой нашего времени» ватиканский посланник назвал блаж. Мать Марию Игнассию от Иисуса, чьи реликвии находились в храме во время Св. Мессы. Испанка, которая жила на рубеже XIX-XX вв., во время пребывания в Боливии она почувствовала необычайную жажду миссионерства и основала новый монашеский институт — миссионеров Крестоносцев Церкви, члены которого посвящают себя служению бедным и отчужденным. Во время литургии кардинал Филони напомнил о грядущей канонизации монахини, которую Папа Франциск совершит 14 октября 2018 года.

В нынешнем Конгрессе принимают участие 2,5 тыс. делегатов и миссионеров со всего американского континента. Запланированные в рамках форума мероприятия объединены темой «Америка на миссии. Евангелие — это радость». Цель Конгресса — расширить идею настоящего «миссионерского обращения», способного возвещать»радость Евангелия всем народам», с особым вниманием к периферийным областям современного мира, не только материальным, но и духовным.

V Американский Миссионерский Конгресс будет проходить четыре дня и завершится в субботу, 14 июля 2018 года, празднованием Дня миссионерства в местных приходах и Святой Мессой, во время которой состоится благословение ряда призванных на новые миссии.

Американские миссионерские конгрессы берут свое начало в Мексике, где первоначально созывались на национальном уровне. В 1997 г. их география расширилась, в связи с чем название изменилось на «Латиноамериканские миссионерские конгрессы». После Синода Епископов Америки, который состоялся в том же году, было принято решение включать в ряды участников миссионерских форумов представителей со всей Южной Америки. Таким образом, шестой по счету Латиноамериканский миссионерский конгресс стал одновременно первым Американским конгрессом. Второй состоялся в 2003 г. в Гватемале и с тех пор созывается каждые пять лет.

По материалам Vatican News