Ватиканский иерарх: растет интерес к древней литургии

Секретарь Папской комиссии «Ecclesia Dei» отметил, что спустя 10 лет после публикации документа «Summorum Pontificum» Папы Бенедикта XVI заметно увеличился интерес к древней литургии.

Повышение интереса к древней форме Римского обряда является признаком роста всей Церкви и результатом открытости многих епископов относительно запросов верующих, сказал в интервью «KAI» секретарь Папской комиссии «Ecclesia Dei», архиепископ Гвидо Поццо.

Иерарх отметил, что спустя 10 лет после публикации документа «Summorum Pontificum» Бенедикта XVI заметно вырос интерес к древней литургии и возросло количество запросов на совершение службы в экстраординарной форме латинского обряда. Конечно, есть некоторые трудности, возникающие из практических вопросов, например, недостаток священников, которые могу служить такую ​​литургию.

«Обе формы латинского обряда отличаются друг от друга, и этого никто не может отрицать, но в конечном счете эти различия не имеют принципиального характера», — сказал архиепископ Поццо.

Иерарх заметил, что существуют проблемы, которые возникают и по причине идеологических предрассудков и неправильного понимания литургической реформы: некоторые рассматривают её в качестве разрыва с предыдущей традицией. Поэтому верующих, которые просят о совершении таинств согласно экстраординарной форме Римского обряда, часто считают оппонентами Второго Ватиканского Собора. Хотя на самом деле Собор состоялся в полной преемственности с традицией и потому именно так следует понимать литургическую реформу. По этой причине, обе формы римского обряда — ординарная и экстраординарная — должны сосуществовать и обогащать друг друга.

«Традиционное движение», как охарактеризовал его секретарь Папской комиссии, еще только рождается. В нем можно увидеть много молодых людей, семьи с большим количеством детей, которые в «старом» обряде открывают для себя «сакрум», святость, богодухновенность. Иерарх не видит в этой среде проблем, связанных с какой-то дистанцированностью или разговоров о недействительности новой формы Римского обряда. Он считает, что это обязанность епископа и священника — воспитать в верующем правильное понимание Римского обряда в обеих его формах.

Папская комиссия «Ecclesia Dei» является учреждением Святейшего Престола, занимающейся заботой о католиках, которые практикуют классическую форму Римского обряда и другие традиционные латинские литургические обряды.

По материалам Vatican News