Ватиканские СМИ будут сотрудничать с итальянским «RAI»

Ватиканский Секретариат по коммуникации и итальянское государственное телевидение «RAI» объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который расширяет отношения между сторонами в аудиовизуальным секторе, говорится в специальном заявлении.

Соглашение будет действовать в течение всего 2018 года, уточняет Радио Ватикана.

Первая инициатива в рамках нового соглашения будет реализована уже 24 декабря. Св. Месса в сочельник Рождества из Ватикана, которую возглавит Папа Франциск, будет транслироваться в прямом эфире в инновационном формате «Ultra HD 4K» на канале «Rai 4K» благодаря группе мировых медиа-компаний: Eutelsat, GlobeCast, Sony и Tivùsat. Также будет испытан в качестве эксперимента формат 8K. Все это будет реализовано под новым брендом «Vatican Media».

По мнению префекта Секретариата по коммуникации монсеньора Дарио Эдоардо Вигано, соглашение вполне вписывается в реформу ватиканских СМИ, инициированную Папой Франциском. Святейшему Престолу, считает священник, нужны новые альянсы на редакционном и технологическим уровнях.