Ватиканские Музеи: интервью с новым директором Барбарой Яттой

На днях состоялась первая пресс-конференция нового директора Музеев Ватикана Барбары Ятты, которая сменит Антонио Паолуччи 1 января 2017 года. Приглашённая Папой Франциском, чтобы стать первой женщиной в истории во главе Ватиканских Музеев, Барбара Ятта на протяжении 20 лет трудилась в Ватиканской библиотеке, где отвечала за отдел печатной графики.

«Меня всегда ценили и уважали за мою работу, и я благодарна за это», — сказала Барбара Ятта, назначенная возглавить один из самых посещаемых музеев в мире.

Будет ли чувствоваться в работе Музеев более «женский» взгляд? «Это будет больше, чем женский взгляд, — ответила г-жа Барбара, — поскольку рядом со мной будет весь великолепный персонал, который является частью Музеев Ватикана. У нас есть специалисты в различных областях, а не только смотрители, — это профессионалы в реставрации, хранении, организационном управлении этим сложным комплексом, потому что Музеи представляют собой большое предприятие, представленное двумя аспектами — экспозициями с соответствующим персоналом и организационным управлением, и оба эти ‘лица’ одного тела должны работать вместе, в гармонии».

Отвечая на вопрос о планах Музеев на ближайшие месяцы, Барбара Ятта упомянула о различных реставрационных проектах, запланированных на 2017 год, и особо отметила крупную выставку в сотрудничестве с Еврейским музеем Рима, которая будет посвящена меноре:

«Экспозиции будут размещены в двух местах — в выставочном комплексе, расположенном в Крыле Карла Великого при колоннаде ватиканской площади и в Еврейском музее», — уточнила директор. Кроме того, будет много других выставок, например, в Лиссабоне, по случаю визита Папы в Фатиму, а также множество других проектов в различных областях.

В ходе пресс-конференции новый директор также говорила о близости музеев Ватикана к населению итальянских городов, пострадавших от землетрясения, куда были посланы реставраторы-волонтеры: «На сегодняшний день были восстановлены 25 церквей, 6 циклов фресок и многочисленные важные произведения искусства».

Кроме того, г-жа Ятта объявила о том, что в течение месяца в Интернете будет опубликован новый сайт Музеев Ватикана.

Источник: Радио Ватикана