Со 2 марта 2017 г. ватиканские монеты — без изображения Папы Римского

2 марта 2017 г. в Ватиканском отделении филателии и нумизматики был представлен ежегодный сборник монет Ватикана на 2017 год, сообщили в Пресс-службе Св. Престола.

В этом году этот сборник особый – на нем отсутствует изображение Папы. Именно нынешний Понтифик распорядился убрать изображения Римских архиереев с монет.

Евро с изображением Пап начали чеканить в 2002 году при Иоанне Павле II. Эта традиция продолжалась при Папе Бенедикте XVI. Существуют монеты с изображением Папы Франциска с 2014 по 2016 гг. С сегодняшнего дня на монетах будет герб действующего Понтифика и подпись «Città del Vaticano».

Эти евро и евроценты так же, как и другие юбилейные монеты, никогда не попадали в денежный оборот, а расходились по частным коллекциям, даже если ими и можно расплатиться в супермаркете. Только центы номиналом 0,50 евро можно было получить как сдачу в прилегающих к Ватикану магазинах. Теперь и эти монеты окажутся в коллекциях, а цена на них возрастет в разы, – сообщает из Рима корреспондент РИСУ Наталья Карфут.