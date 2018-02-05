Ватиканская спортивная команда выступит на Олимпийских играх

Впервые в истории Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил Апостольскую Столицу принять участие в церемонии торжественного открытия зимней Олимпиады, которая начнется 9 февраля 2018 г. в южнокорейском городе Пхёнчхане.

Делегация Святейшего Престола, которую возглавляет испанский священник и бывший пятиборец, а ныне — подсекретарь Папского совета по культуре монс. Мельхор Санчес де Тока-и-Аламеда, примет участие в работе генеральной ассамблеи МОК. Эта ежегодная сессия членов Международного олимпийского комитета пройдет с 5 по 7 февраля.

«Открытие Зимних Олимпийских Игр в городе недалеко от границы, разделяющей две Кореи и являющейся самой милитаризованной в мире, приобретает символическое значение в связи с наличием спортсменов из Северной Кореи», — сказал представитель Ватикана в интервью газете «L’Osservatore Romano». Он добавил, что особенно показательным является тот факт, что северокорейские олимпийцы выступят в одной команде «со своими коллегами из Южной Кореи». Таким образом, «хрупкое олимпийское перемирие по-прежнему позволяет надеяться на мир без войны, несмотря на многочисленные продолжающиеся конфликты», — добавил священник.

Во время сессии генеральной ассамблеи МОК Ватиканская делегация в знак дружбы собирается вручить председателю МОК Томасу Баху и членам общей корейской команды футболки с эмблемами ватиканского спортивного клуба «Athletica Vaticana». Это группа из 30 бегунов — мужчин и женщин — в составе которой сотрудники различных учреждений Ватикана.

Делегация Святейшего Престола впервые приняла официальное участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но официальные представители Ватикана еще никогда не участвовали в сессиях Международного олимпийского комитета.