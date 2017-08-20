Ватиканская аптека

От двух до двух с половиной тысяч человек в день посещают Ватиканскую аптеку, расположенную на территории Града Ватикан недалеко от церкви Святой Анны.

Поток клиентов не прекращается и летом, как подтвердил Томас Биниш Мулакал, с сентября прошлого года возглавляющий аптеку. Он рассказал, что в ближайшие месяцы и эту структуру ожидают новшества, в частности, планируется ремонт складских помещений, который придаст им современный вид.

Ватиканская аптека является одной из самых посещаемых в мире, причем сотрудники Ватикана и их семьи составляют лишь половину клиентов. Аптека располагает собственной лабораторией, где изготавливает около 25 наименований, среди которых травяные настои, мыло, бальзам после бритья. Некоторые из них производятся по старым рецептам, — например, эликсир из хины, впервые изготовленный монахом из ордена Бонифратров Диодадо Камурани.

На фото — лаборатория Ватиканской аптеки

Источник: Радио Ватикана